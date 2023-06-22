Пентагон заказал ракеты AMRAAM для ВС США и Украины

Raytheon изготовит для Пентагона ракеты AMRAAM, в том числе для Украины

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ракеты предназначены не только для ВС США — часть из них будет отправлена на Украину, а также другим государствам. Сделка с Raytheon оценивается более чем в $1 млрд, при этом около 39% стоимости контракта приходится на иностранных заказчиков.

По предварительной информации, производство ракет завершится к 31 января 2027 года.

Ранее в этот день заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что переоценка военной помощи Украине дала возможность потратить дополнительные суммы на поставки для Киева. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы военная помощь США Украине была на $6,2 млрд меньше заявленной.

При этом 17 июня сообщалось, что представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США призвали на $2,5 млрд сократить производство ракет, в том числе для нужд Украины. Освободившиеся средства предлагается направить на совершенствование военной подготовки, техобслуживание и исследование новых технологий.

13 июня Госдеп США анонсировал пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.