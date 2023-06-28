Reuters заявило о новом пакете военной помощи США Украине на $500 млн

Reuters: США объявят о выделении нового пакета помощи Украине на $500 млн

Соединенные Штаты планируют уже во вторник, 27 июня, объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $500 млн. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

«По словам двух официальных лиц США, пакет будет включать в себя наземную технику, поскольку Украина продолжает свое контрнаступление», — сообщает агентство.

По словам одного из источников Reuters, в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

21 июня стало известно о заключении Пентагоном контракта с американской оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Отмечается, что ракеты предназначены не только для ВС США — часть из них будет отправлена в том числе на Украину, сумма сделки оценивается более чем в $1 млрд.

Ранее в этот день заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что переоценка военной помощи Украине дала возможность потратить дополнительные суммы на поставки для Киева. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы военная помощь США Украине была на $6,2 млрд меньше заявленной.

При этом 17 июня сообщалось, что представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США призвали на $2,5 млрд сократить производство ракет, в том числе для нужд Украины. Освободившиеся средства предлагается направить на совершенствование военной подготовки, техобслуживание и исследование новых технологий.

13 июня Госдеп США анонсировал пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который вошли зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.