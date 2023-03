Морская мощь России укрепляется ракетоносцами «Борей»

Отечественные моряки получат десять атомоходов проекта 955/А

Введение в строй атомного подводного ракетного крейсера (АПКР) «Император Александр III» повысило долю современной техники в морской компоненте сил стратегического ядерного сдерживания до 100%. В ближайшие несколько лет флот пополнится еще тремя однотипными субмаринами проекта 955А «Борей-А». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в телевизионном обращении на День защитника Отечества.

Сегодня в составе ВМФ находятся три подлодки первоначального проекта 955 «Борей», сданных промышленностью военным морякам в 2013–2014 годах. При этом головной корабль «Юрий Долгорукий» служит на Северном флоте, а «Александр Невский» и «Владимир Мономах» выполнили переход на Тихий океан.

Начиная с 2020 года, ВМФ России принимает от завода-строителя, в роли которого выступает АО «Северное машиностроительное предприятие», корабли улучшенного проекта 955А «Борей-А». Вслед за «Князем Владимиром», в строй последовательно вошли «Князь Олег» (2021) и «Генералиссимус Суворов» (2022).

Крейсер «Император Александр III» спустили на воду в декабре 2022 года.

Пять лет назад заложен «Князь Пожарский», а в 2021-м – еще пара аналогичных кораблей. Все они войдут в строй не позднее 2027 года. Таким образом, ВМФ России будет иметь десять АПКР типа «Борей»: три проекта 955 и семь – улучшенного проекта 955А. Каждый несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Совершенствуется и наземная компонента сил стратегического ядерного сдерживания. Начиная с текущего года, на боевое дежурство заступают первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Речь о нем шла в Послании президента Федеральному собранию. Выступая 21 февраля, Путин сказал, что неделей ранее подписал указ о постановке на боевое дежурство «новых стратегических комплексов наземного базирования». Глава государства отметил, что доля современных вооружений в силах стратегического ядерного сдерживания повысилась до 91,3%.

Путин также объявил о приостановке участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого в начале 2021 года РФ и США по взаимному согласию продлили по 5 февраля 2026 года.

Полное название документа – Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms). В сокращенном виде известен как «New START», ДСНВ, СНВ-3 и «Пражский договор» (подписан в столице Чехии в 2011 году).

Одна из причин приостановки российского участия в ДСНВ – отмеченные нарушения процедур ДСНВ, допущенные Пентагоном. В сообщении МИД РФ от 21 февраля говорится о «нелегитимном одностороннем исключении из засчета по ДСНВ более 100 единиц» американских носителей путем их переименования так, что те перестали подпадать под договорные определения.

Об этом 28 февраля высказался и российский посол в США Анатолий Антонов. Его процитировало агентство РИА Новости: «Следуя не согласованной с Россией процедуре, Вашингтон объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи».

По словам дипломата, Пентагон не предоставил российским инспекторам возможности удостовериться в результатах проведенного «переоборудования». Таким образом, американцы очередной раз допустили существенное нарушение основных положений ДСНВ. Антонов призвал США пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию ДСНВ.

О готовности Москвы обсуждать эту тему сказал и Владимир Путин, причем в «расширенном составе» – круг участников договора могут пополнить Франция и Великобритания – члены НАТО со своими собственными ядерными силами.

Позицию Москвы по ДСНВ дополняет сообщение на сайте mid.ru – официальном интернет-ресурсе Министерства иностранных дел РФ. «В Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и соответственно всестороннего обеспечения его жизнеспособности. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», – сказано в сообщении. Там также обращено внимание на тот факт, что политика, проводимая администрацией президента США Джозефа Байдена, направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит фундаментальным принципам ДСНВ, изложенным в его преамбуле. По мнению российского внешнеполитического ведомства, с момента подписания договора коренным образом изменились многие обстоятельства, сделавшие возможным его подписание в начале века. Тем не менее Москва продолжит соблюдать прописанные в документе количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения для поддержания стабильности в ракетно-ядерной сфере, утверждается в сообщении МИД.

ДСНВ – третий по счету подобный документ с 1991 года, когда Советским Союзом и Соединенными Штатами был подписан первый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений.

Действующий документ заключен между РФ и США в 2010 году. Его основу составляют тезисы о неделимости безопасности, прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений.

Говорится, что каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений. Однако при этом РФ и США обязуются не превышать установленные ДСНВ суммарные пределы. При этом «за скобки» вынесены (не учитываются) складированные ядерные боезаряды (то есть не готовые к применению в составе стратегических ударных комплексов).

Согласно информации американских источников, на 1 сентября 2022 года, Россия имела 540 развернутых носителей ядерных вооружений, 1549 ядерных боезарядов, 759 развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ), а США соответственно 659 носителей, 1420 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

Москва считает, что оказываемая США массированная поддержка правительства в Киеве противоречит обязательствам, взятым на себя Вашингтоном по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Февральское послание президента РФ содержит итоговую цифру военной помощи Украине со стороны коллективного Запада: «Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима».

Зарубежные спонсоры националистов расширяют спектр поставляемых систем оружия. В начале февраля Канада отправила на Украину четыре танка M1 Abrams американской сборки. А ближе к концу месяца фото первых четырех танков Leopard 2 германского производства опубликовал глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль. Он пояснил, что на территорию страны их «привез» польский премьер Матеуш Моравецкий. Техника передается из арсеналов Войска польского.

Выступая в национальном парламенте, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о скорой передаче Украине шести Leopard 2A4 из 53 таких машин, находящихся на хранении в арсенале «Касетас» под Сарагосой. Перед поставкой танки пройдут ремонт на местном предприятии компании Santa Barbara Sistemas. Таким образом, Украина уже имеет два типа основных боевых танков западной разработки и производства.

Список поставленных к настоящему времени западных образцов вооружения привел Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона». В нем числятся: не менее 40 реактивных систем залпового огня M142/M270 HIMARS/MLRS, 8 систем ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1 Abrams, 109 БМП M2 Bradley, 300 БТР М113 и 90 БТР Striker, более 1600 переносных пусковых установок зенитных ракет Stinger, свыше 8500 противотанковых ракет Javeline и более 50 тыс. других противотанковых средств. Отмечается, что администрация президента США Джозефа Байдена также санкционировала дополнительные поставки американского вооружения и военной техники из некоторых стран-участниц НАТО и ЕС на сумму более 13 млрд долл.

Владимир Карнозов