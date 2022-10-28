Эксперты: ЗРК NASAMS на Украине истратят дорогостоящие ракеты на российские БЛА-камикадзе

По данным аналитиков, это лишит ВСУ возможности поражать с их помощью более дорогие цели, к примеру, вертолеты и самолеты

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Поставленные Украине в качестве военной помощи американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, предназначенные главным образом для защиты военных объектов от российских ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), могут израсходовать комплекты дорогостоящих ракет на недорогие дроны-камикадзе. Это лишит ВСУ возможности поражать с их помощью более дорогие цели, к примеру, вертолеты и самолеты, рассказали опрошенные ТАСС военные эксперты.

Генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, 26 октября сообщил о передаче первых двух комплексов Киеву. По его словам, идет их развертывание на Украине. Как отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, всего власти США намерены поставить Украине восемь таких систем.

Два комплекса NASAMS не позволят Украине защитить всю линию фронта, они смогут контролировать лишь участок или небольшое количество военных объектов, уверен руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. "Либо взять, допустим, под контроль несколько украинских городов, где сосредоточены предприятия оборонпрома, либо объекты военного назначения", - продолжил он. Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин считает, что поставленные NASAMS не смогут защитить даже участок фронта. "Это капля в море. <...> Двумя пусковыми установками могут прикрыть только одну батарею HIMARS. Эти ЗРК не работают по нашим "Калибрам", "Искандерам", я уже не говорю про ракеты "Кинжал", - сказал собеседник агентства.

"Я думаю, что главная их задача - прикрывать какие-то жизненно важные объекты, которые атакуют беспилотники "Герань-2", - заявил редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. В том, что главное предназначение NASAMS заключается в защите военных объектов от ударов дронов-камикадзе, интенсивность использования которых российскими войсками в последнее время возросла, уверен и Михайлов.

При этом он указал на то, что в поставленных Украине комплексах могут применяться дорогостоящие ракеты "воздух-воздух" типа AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), что делает его применение против беспилотников нецелесообразным. "Не надо забывать, что ракеты достаточно дорогие. Классические ракеты типа AMRAAM стоят более 1 млн долларов. Надо понимать, что объекты, по которым они будут работать, должны иметь соответствующую стоимость", - сказал Михайлов. "Мы используем сейчас тактику наступления с использованием массированного налета БЛА, а потом уже ракетами поражаем нужные объекты. Придется выработать значительное количество своих зенитных ракет, чтобы поражать более дорогие средства воздушного поражения типа вертолетов, самолетов, ударных БЛА и так далее", - объяснил военный эксперт.

В то же время именно использование российских ударных БЛА открывает возможности для уничтожения NASAMS, уверен Леонков. По его словам, ВС РФ сегодня демонстрируют новые подходы к уничтожению ПВО противника, связанные с использованием дронов. "Это тактика, когда мы используем беспилотники в качестве приманки. На нее реагирует комплект ПВО, и когда он по ним стреляет, то обнаруживает себя для наших радиолокационных средств. Дальше стоит лишь вопрос выбора средств уничтожения. И такой комплекс уничтожается", - пояснил собеседник агентства.

Михайлов приводит еще одно уязвимое место американского комплекса - время его сворачивания после отработки воздушных целей. "Комплекс NASAMS требует времени для развертывания не менее 16 минут. И когда пусковые установки отстреляли зенитные ракеты, необходимо не меньше этого же времени, около 15 минут, чтобы свернуть систему, - объясняет Михайлов. - Это дает возможности средствам контрбатарейным и противорадиолокационным с нашей стороны. Пока комплекс свертывается, есть время поразить его пусковые установки, либо нанести артиллерийский удар по месту его дислокации".

В целом же поставку NASAMS Украине можно рассматривать как попытку США испытать эти комплексы в реальных боевых условиях, уверен Леонков. "Американцы сейчас должны определиться, какие системы войдут в будущую систему ПВО-ПРО, и я думаю, что Украина - идеальный для этого полигон", - заключил он, отметив, что именно с этим связано малое количество поставленных стране ЗРК.