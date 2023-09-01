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ТАСС

Секретарь СНБО Украины считает, что Берлин не дает Киеву Taurus "из страха" перед Москвой

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Алексей Данилов добавил, что такое решение "не является недоверием по отношению к Украине"

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Германия пока не отправила Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за "страха перед Россией", считает секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Это [то, что Берлин пока не отправил Киеву Taurus] не является недоверием по отношению к Украине, это является страхом перед Россией. Некоторые боятся раздражать Россию, что, с нашей точки зрения, неверно", - сказал он в интервью газете Die Welt.

Власти ФРГ пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер Олаф Шольц ранее неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Как передал в ночь на 11 августа журнал Der Spiegel, правительство Германии изучает способы поставки Киеву ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и ведет конфиденциальные переговоры с представителями оборонной промышленности. По информации издания, Шольц хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов такими ракетами по территории РФ.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность Taurus немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
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