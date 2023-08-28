Роскосмос рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах

Незавершенная миссия не ставит "на стоп" освоение Луны, отметил гендиректор корпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Роскосмос рассмотрит возможность отправки миссии на Южный полюс естественного спутника Земли. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

Там уточнили, что в пятницу глава Роскосмоса Юрий Борисов встретился с разработчиками автоматической станции "Луна-25" в НПО им. С. А. Лавочкина. "Глава Роскосмоса обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины незавершенной миссии "Луна-25", а также дальнейшие перспективы российской лунной программы", - отметили в госкорпорации.

В частности гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что незавершенная миссия не ставит "на стоп" освоение Луны. Он призвал сделать выводы и продолжить работу. "Борисов подчеркнул, что российские конструкторы и ученые горят идеей продолжения лунного проекта. Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах", - подчеркнули в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск в субботу связь с космическим аппаратом прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.