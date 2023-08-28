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Известия.ru

Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Космический эксперт Котов: повторная миссия на полюс Луны — важный и нужный опыт

Повторная отправка миссии на южный полюс Луны — логичное и нужное решение, которое позволит команде получить важный опыт в преддверие миссий «Луна-26» и «Луна-27». Такое мнение в разговоре с «Известиями» 25 августа высказал научный журналист, автор Telegram-канала «Контакт подъема» Михаил Котов.

Ранее в этот день гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе рабочего совещания в НПО Лавочкина заявил, что российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта», одним из вариантов продолжения которого может быть повторение миссии по посадке на южный полюс Луны в 2025–2026 годах.

«На самом деле это решение выглядит очень логичным и нужным. Повтор «Луны-25» позволит заполнить время в ожидании следующей, орбитальной миссии «Луна-26». А значит, команды, участвующие в создании, тестировании и управлении космическим аппаратом получат дополнительный, такой важный и нужный опыт. Получить опыт мягкой посадки сейчас очень нужно, особенно в преддверии тяжелой «Луны-27», — заявил Котов.

Он отметил, что это нормальный и логичный путь — в 2019 году, точно так же поступила Индия после провала «Чандраян-2», но ей на повторение миссии потребовалось четыре года.

Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

17 августа станция «Луна-25» сделала первые снимки лунной поверхности. Аппарат провел съемку телевизионными камерами комплекса «СТС-Л». На снимке запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.


Однако 20 августа после сообщений о нештатных ситуациях при переходе на посадочную орбиту «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Отмечалось, что двигатель космического аппарата перед аварией отработал 127 секунд вместо запланированных 84 секунд.

Как сообщалось ранее, в 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

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Страны
Индия
Россия
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НПО Лавочкина
Роскосмос
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Борисов Юрий
Проекты
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Союз-2 РН
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