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ТАСС

Роскосмос рассматривает предложение РАН о создании двух аппаратов "Луна-27"

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Луна
Луна.
Источник изображения: techcult.ru

Глава госкорпорации Юрий Борисов отметил, что место для посадки аппаратов "Луна-27" определит орбитальная "Луна-26"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух аппаратов "Луна-27" в целях повышения надежности. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"[Российская] академия наук вышла с предложением сделать два спутника -"Луна-27а" и "Луна-27б" - для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит", - сказал Борисов в интервью "России-24".

По его словам, место для посадки аппаратов "Луна-27" определит орбитальная "Луна-26", работа над которой уже идет полным ходом. "Запуск планируется в 2027 году", - добавил глава Роскосмоса.

Борисов напомнил, что ситуация с "Луной-25" сильно расстроила всех работников сферы, особенно молодой коллектив НПО им. С. А. Лавочкина. "Но переживания надо отложить в сторону и засучив рукава работать над новым проектом", - подчеркнул он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После выдачи на аппарат импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты связь с космическим аппаратом прервалась. Он прекратил существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

В новость внесена правка (20:03 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - РАН. 

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Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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