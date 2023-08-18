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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" сообщил о штатном полете "Луны-25"

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Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - После выхода на орбиту естественного спутника Земли полет автоматической межпланетной станции "Луна-25" проходит штатно, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Все системы автоматической станции функционируют штатно, связь с ней устойчивая", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Роскосмос" в четверг распространил фотографию лунной поверхности, которую сделала станция.

"Автоматическая станция "Луна-25", совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

На снимке запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

По данным госкорпорации, снимок был сделан в четверг в 08:23 мск, он дополнит имеющиеся сведения о кратере.

В "Роскосмосе" сообщили, что с помощью приборов станции были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры космической плазмы и газопылевой экзосферы окололунной на орбите.

16 августа космический аппарат стал искусственным спутником Луны.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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