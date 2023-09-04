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ТАСС

Борисов считает, что "нельзя опускать руки" после неудачи миссии "Луна-25"

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

По словам гендиректора Роскосмоса, в науке нельзя останавливаться, лунные миссии будут продолжены

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Потеря автоматической станции "Луна-25" не является поводом прекращать освоение естественного спутника Земли, лунная миссия безусловно будет продолжена. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Из таких ситуаций надо всегда делать выводы: нельзя опускать руки, надо добиваться результата. Я встречался с разработчиками системы, НПО Лавочкина, они всегда занимаются разработкой лунных миссий. Молодой коллектив ребят, они расстроены. Но они горят желанием повторить эту миссию, мы сделаем все возможное, чтобы это сделать", - сказал Борисов во время открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

По его словам, в науке нельзя останавливаться. "Тем важнее победа, когда она достигается. Этот путь тяжелый и долгий. Мы продолжим, безусловно, лунную миссию. За ними пойдут "Луна-26", "Луна-27". Эти знания нам необходимы для будущих полетов в дальний космос. К дальним планетам. Пусть эта неудача не расслабляет разработчиков, мы обязательно добьемся успехов", - добавил глава Роскосмоса.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Позже гендиректор Роскосмоса сообщил о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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Союз-2 РН
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