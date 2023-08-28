«Роскосмос» рассмотрит возможность миссии на Луну в 2025–2026 годах

«Роскосмос» может повторить миссию по посадке на Южный полюс Луны

Российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта», одним из вариантов продолжения которого может быть повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе рабочего совещания в НПО Лавочкина.

«Перед встречей с коллективом Юрий Борисов осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения «Луны-25», — говорится на сайте госкорпорации.

Он обсудил с коллективом предприятия и специалистами причины незавершенной миссии «Луна-25». Также были затронуты перспективы российской лунной программы.

По словам Борисова, незавершенная миссия «Луны-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения естественного спутника Земли.

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — подчеркнул он.

Ранее, 20 августа, двигатель «Луны-25», столкнувшейся с поверхностью Луны, перед аварией отработал 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. Аппарат был утерян, связь с ним установить не удалось.

Как отмечал Борисов, перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно отрабатывалось на наземном стенде.

Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.