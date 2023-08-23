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ТАСС

В ФРГ считают нужным учесть обязательства перед НАТО при поставках ракет Taurus Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Йоханнес Арльт отметил, что проблема заключается в том, что Германия также взяла на себя обязательство в альянсе иметь наготове определенное количество вооружения

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии, эксперт по вопросам обороны Йоханнес Арльт полагает, что в вопросе возможных поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus власти ФРГ должны учитывать обязательства перед НАТО. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Phoenix.

Арльт отметил, что, хотя Германия проявляет солидарность с Украиной, она также должна выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом. Важно, по мнению политика, согласовать эти разные цели. "Проблема [касательно поставок] крылатых ракет Taurus среди прочего заключается в том, что мы также взяли на себя обязательство в НАТО иметь наготове определенное количество", - указал Арльт. "Уже сейчас мы не в полной мере выполняем количественные цели", - констатировал политик.

В настоящее время в Германии идут ожесточенные дискуссии о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые Киев в конце мая запросил у Берлина. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине 14 мая.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя. 

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