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ТАСС

В Киеве признали, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для ВСУ

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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-30"
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-30".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, специалисты давно изучают эти БПЛА и передают собранные данные странам-партнерам

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские беспилотные летательные аппараты (БЛПА) "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащие рассказали президенту Украины Владимиру Зеленскому во время посещения им подконтрольных Киеву районов Запорожской области, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

"Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую мы не имеем права игнорировать. Принял к сведению", - написал он в Telegram-канале. Ермак утверждает, что украинские специалисты давно изучают эти беспилотники, передавая собранные данные странам-партнерам.

Ранее Зеленский посетил расположение девяти бригад ВСУ, действующих в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Во время визита он заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта и обсудил с ними проблемные вопросы этих подразделений.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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