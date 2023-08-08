WP: Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны

По данным газеты, объем финансовой поддержки Вашингтона Киеву с февраля 2022 года составил более $60 млрд

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. США оказали Украине финансовую помощь на сумму более $60 млрд с начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года, что сделало Киев крупнейшим получателем помощи от Вашингтона со времен Второй мировой войны, когда союзники Соединенных Штатов получили средства на восстановление в рамках "плана Маршалла". К такому выводу пришла газета The Washington Post в результате анализа официальных данных Пентагона и Госдепа США.

Украина получила от США помощь в размере более $66,2 млрд, из них - более $43 млрд непосредственно военной помощи, отмечает издание. Вашингтон направил Киеву боевую технику из запасов Пентагона на общую сумму примерно $23,5 млрд, взял на себя долгосрочные обязательства по поддержке Украины и финансированию производства вооружений в размере $18 млрд и предоставил субсидии на закупку западного оружия на сумму $1,5 млрд. Также США выделили Украине примерно $20,5 млрд экономической и $2,6 млрд гуманитарной помощи.

"Это запредельные цифры, - заявил газете сотрудник Брукингского института Майкл О'Хэнлон, напомнив, что по "плану Маршалла" европейские страны получили около $150 млрд за три года, - Мы могли бы делать это [спонсировать Украину] вечно". По словам эксперта, бесконечная поддержка Киева не стала бы "экономически неустойчивой", но могла бы оказаться "политически неприемлемой".

The Washington Post уточняет, что хотя объем помощи Украине является сравнительно небольшим по отношению к военному бюджету США в $1,77 трлн, сумма остается внушительной по сравнению с финансовой поддержкой, которую США оказывают другим союзникам. Для сравнения, Соединенные Штаты в 2022 и 2023 году перечислили Израилю средства на сумму $8,6 млрд, Египту - $3,3 млрд, Иордании - $2,9 млрд.

Крупнейшими донорами финансовой помощи Киеву по доле от ВВП стали страны Балтии. Эстония потратила на поддержку Киева 1,26% ВВП, Латвия - 1,09%, Литва - 0,95%. США в этом рейтинге находятся на 12 месте и тратят на помощь Украине 0,33% ВВП.