Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу по делу журналиста Сафронова

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Верховный суд РФ признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сообщили в суде в среду.

Таким образом, Верховный суд оставил без изменений вынесенные по делу судебные решения - приговор и апелляционное определения. Защита журналиста настаивала на их незаконности.

Сафронов в заседании не участвовал.

Московский городской суд в сентябре 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Сафронов был признан виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК РФ).

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Как установило следствие, Сафронов совершал госизмену на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признал вину и настаивал, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечала его защита, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". До работы в госкорпорации он был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В настоящее время журналист отбывает наказание в исправительной колонии в Красноярском крае.