Войти
Интерфакс-АВН

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу по делу журналиста Сафронова

344
0
0
Иван Сафронов
Иван Сафронов.
Источник изображения: Пресс-служба Мосгорсуда/ ТАСС

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Верховный суд РФ признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сообщили в суде в среду.

Таким образом, Верховный суд оставил без изменений вынесенные по делу судебные решения - приговор и апелляционное определения. Защита журналиста настаивала на их незаконности.

Сафронов в заседании не участвовал.

Московский городской суд в сентябре 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Сафронов был признан виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК РФ).

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Как установило следствие, Сафронов совершал госизмену на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признал вину и настаивал, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечала его защита, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". До работы в госкорпорации он был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В настоящее время журналист отбывает наказание в исправительной колонии в Красноярском крае.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
США
Швейцария
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
07.09.2022
Песков предположил, что Путин знает о приговоре Сафронову из СМИ, не комментирует решение суда
06.09.2022
Мосгорсуд приговорил журналиста Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
31.08.2022
Гособвинение запросило 24 года колонии строгого режима для журналиста Сафронова по делу о госизмене
16.12.2021
Адвокат рассказал о допросе Рогозина по делу Сафронова
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной