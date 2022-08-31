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Интерфакс-АВН

Гособвинение запросило 24 года колонии строгого режима для журналиста Сафронова по делу о госизмене

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Иван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Государственное обвинение попросило приговорить к 24 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в Московском городском суде.

"В ходе прений сторон государственное обвинение предложило назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили агентству в Мосгорсуде во вторник.

Сафронову вменяется два эпизода государственной измены (ст. 275 УК РФ). Остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года.

Как заявили ранее в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Госизмену Сафронов, установило следствие, совершал на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

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