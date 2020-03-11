Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом

В Евросоюзе давно заметили лживость и диктаторство Эрдогана. Чего стоит его недавнее заявление, что Турция якобы была единственной страной в НАТО, которая приняла участие в борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ). Так почему же в недавнем конфликте Анкары с Москвой большинство СМИ ЕС встало на сторону Турции?

Возложить на Россию и Асада вину за приток беженцев для Евросоюза оказалось куда легче, чем выработать единую миграционную политику или приструнить Эрдогана

Пятого марта в Бундестаге прошла совместная пресс-конференция депутатов, представляющих различные фракции. В ней приняли участие представляющие правящий Христианско-Демократический Союз (ХДС) Норберт Реттген и Родерих Кизеветтер, члены фракции Союз 90/Зелёные Франциск Брантнер и Омид Нирипур, а также представитель либеральной Свободно-демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай.

В бундестаге обвиняют Россию

В ходе пресс-конференции парламентарии заявили о том, что в Идлибе в результате авиаударов сирийской и российской авиации уничтожены шестьдесят процентов всех медицинских учреждений. При этом целью подобной тактики, по заявлению депутатов, якобы является стремление увеличить численность беженцев с тем, чтобы оказать максимальное давление на Европу, внеся раскол в ряды европейцев. Франциска Брантнер заявила в ходе пресс-конференции, что в отношении "ответственных за прицельные бомбардировки необходимо ввести санкции". Биджан Джир-Сарай также поддержал идею введения новых санкций в отношении России, которые, по его словам, должны стать "средством нажима для того, чтобы заставить русских прекратить бомбардировки".

Немецкие депутаты - за санкции против Шойгу

Депутаты Бундестага обратились к правительствам стран Евросоюза с открытым письмом, к которому присоединился и ряд парламентариев из Великобритании, Франции и Италии. В письме содержится требование ввести новые санкции против России. В частности, речь идёт о санкциях персонального характера, например, в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Норберт Реттген является не только главой Комитета Бундестага по внешней политике, но и кандидатом на пост председателя ХДС, а значит, одним из претендентов на пост следующего канцлера Германии после ухода Ангелы Меркель. Его позиция в отношении антироссийских санкций последовательна - Реттген является сторонником самой жесткой линии в отношении России. В своём февральском интервью газете "Bild" политик в очередной раз возмущался тем, что Запад не реагирует на действия РФ в Идлибе. В интервью парламентарий назвал тактику российской авиации "преступной прицельной бомбардировкой гражданских лиц" и подчеркнул, что, если "такие преступления будут продолжаться, должны быть введены новые санкции против России".

Министр обороны Германии и нынешний председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр также поддержала логику введения нового пакета санкций в отношении России. Она заявила на днях в интервью медиа-компании NTV, что вся ответственность за гуманитарную катастрофу на границе Турции и Греции "лежит на России". Которая, по словам Крамп-Карренбауэр, своими операциями в Идлибе и сопредельных районах спровоцировала Турцию на открытие своих границ для беженцев. Министр подчеркнула, что санкции в отношении России, последовавшие "за Украину", показали, что Европа не готова все "спускать ей [РФ] с рук". И сейчас европейцы должны продемонстрировать ту же принципиальность и по отношению к российской активности в Сирии.

Похоже, такая критическая позиция в отношении России заставляет немецких политиков и журналистов, а вместе с ними и их коллег из других западных стран бросить более благосклонный взгляд на другой давний объект их возмущений - турецкого президента Эрдогана.

Главная опасность - подрыв единства НАТО, главный ответ - санкции против РФ

Немецкий "Spiegel" прямо пишет: "Эрдоган - деспот. Но несмотря на это, мы (европейцы) должны поддержать его в Идлибе. Только так можно облегчить страдания беженцев". Почему? Потому что речь идёт о крупнейшей гуманитарной катастрофе 21-го века, за которую ответственен, по мнению "Шпигеля", прежде всего Башар Асад, а значит, и поддерживающая его Россия. Издание обращает внимание на то, что уже тринадцать тысяч беженцев на границе с Грецией привели ЕС в панику, тогда как в Турции сосредоточены 4 миллиона беженцев, а значит, тем более нельзя оставлять ее один на один с этой проблемой. Автор публикации считает, что единственным выходом для разрешения этой ситуации будет введение индивидуальных санкций против российской и сирийской сторон. ЕС должен также при поддержке НАТО организовать зону безопасности в Идлибе, которую будут патрулировать силы западной коалиции.

В других европейских СМИ оценки переговоров между президентами России и Турции тоже звучат на удивление одинаково. Влиятельная "Frankfurter Allgemeine" упрекает Европу в вынужденном бездействии: "Встреча Путина и Эрдогана намного важнее, чем всё, что предпринимают для стабилизации ситуации другие игроки… К тому, что европейцы могут лишь обращаться к главным действующим лицам с призывами, все уже привыкли. Есть желание говорить языком силы, но нет возможности".

"Sueddeutsche Zeitung" оценивает достигнутые в Кремле договоренности как шанс на временное прекращение огня и в целом как дипломатическую победу Владимира Путина. "Эрдоган у Путина в руках", - считает издание. Газета делает акцент на том, что, развернув в Сирии действия против армии Башара Асада на земле и в воздухе, Эрдоган никогда не переходил "красную линию" - действия турецких войск ни разу не были нацелены на российские позиции. (Невольно возникает вопрос к автору статьи: а что, было бы лучше, если бы были нацелены?) При этом, отмечает издание, временная передышка, полученная благодаря договоренности о прекращении огня, не может радикально решить проблему с беженцами. Многим из них попросту некуда возвращаться. Издание считает, что Эрдогану ценой военной операции удалось лишь отсрочить решение ситуации. Обратили внимание журналисты и на то, что протокольная съемка во время переговоров в Москве велась на фоне скульптурной группы, увековечившей российскую победу над османским войском в Болгарии.

Швейцарская "Tageszeitung" также отдаёт лавры победителя на переговорах в Москве Владимиру Путину, иронично называя прекращение огня в Идлибе "великодушным предложением Кремля". По логике издания, Россия имеет сейчас все возможности для того, чтобы и дальше продолжать заполнять вакуум безопасности в Сирии после окончательного ухода оттуда Соединённых Штатов. Главная же опасность в этом смысле, по мнению издания, заключается в том, что любые альянсы Турции и России подрывают "единство НАТО".

Президент комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер и американский финансист Джордж Сорос Источник изображения: © AP Photo, Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

И Сорос за Эрдогана

"Financial Times" опубликовала мнение скандально известного финансиста Джорджа Сороса о том, что Европа должна оказать помощь Турции, занимающейся проблемой беженцев в Сирии, тогда как Россия как раз и стала причиной развернувшейся там катастрофы. Здесь стоит отметить, что Сорос уже на протяжении длительного времени выступает против участия России в сирийском конфликте, а также против того, чтобы Евросоюз считал РФ союзником в борьбе против ИГИЛ. Он также обвиняет Россию в злоупотреблении правом вето в Совбезе ООН с целью уйти от ответственности за происходящее в Сирии. Финансист считает, что разразившаяся гуманитарная катастрофа с беженцами якобы и была одной из главных целей Москвы. Сорос говорит о том, что Россия "создаёт угрозу для стратегических интересов Европы" и, если та сосредоточится только на кризисе с беженцами, это будет сродни лечению симптомов болезни без воздействия на ее причину". Поэтому, считает Сорос, во всех переговорах Путина и Эрдогана Европа, безусловно, должна поддержать турецкого президента.

При этом Джордж Сорос очевидным образом противоречит сам себе. В 2016 году он же говорил, что несмотря на то, что президент Путин "гениальный тактик", нет "никаких оснований полагать, что он вмешался в Сирию для того, чтобы обострить европейский кризис с беженцами". Видимо неслучайно известный биржевой спекулянт, получая в Оксфорде почётную степень, обратился к аудитории следующим образом: "Я хочу, чтобы меня называли финансовым, филантропическим и философским спекулянтом". В этой фразе явно больше, нежели простая попытка пошутить…

И все-таки Европа рада, что перестали стрелять

6 марта на встрече министров иностранных дел стран ЕС в хорватском Загребе Верховный комиссар Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение о перемирии, подчеркнув при этом, что прекращение огня даёт возможность оказать гуманитарную помощь населению провинции Идлиб. Глава МИД Германии Хайко Мас также приветствовал итоги переговоров в Кремле, подчеркнув их важность для решения гуманитарных проблем региона. Однако заявил при этом, что Совбез ООН ещё неделю назад призывал стороны к подобному шагу. Идею введения новой волны санкций против России министр отклонил. По его мнению, нужно сначала посмотреть, как будут соблюдаться соглашения между Путиным и Эрдоганом. Мас увязал возможность выполнения соглашения о прекращении огня с возможностью России оказывать влияние на президента Асада. При этом министр отметил, что "ни Россия, ни Турция не заинтересованы в том, чтобы конфликт в Идлибе превратился в российско-турецкий". Пока в плане соблюдения соглашения действительно не все идет гладко. Сирийский наблюдательный совет сообщил шестого марта о фактическом нарушении перемирия и гибели в ходе артобстрелов военнослужащих и с сирийской, и с турецкой стороны.

Хайко Мас также проинформировал о намерении правительства Германии выделить 100 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи жителям Идлиба и призвал другие страны последовать примеру ФРГ. При этом он подчеркнул, что Европа не может согласиться с той ситуацией, которая творится на греко-турецкой границе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил на саммите в Загребе о том, что ЕС нуждается в действительной защите своих внешних границ. "Если они не будут выполнять свои функции, мы снова получим границы, но уже внутри ЕС", - сказал Курц. Он также потребовал более активной роли Евросоюза в урегулировании сирийского кризиса: "Европа должна иметь свой мирный план для Сирии, она должна более активно действовать".

По итогам встречи в Загребе главы внешнеполитических ведомств стран ЕС единогласно осудили использование Турцией беженцев в качестве инструмента политического давления на Европу. Шестого марта во время телефонного разговора с Ангелой Меркель Эрдоган уже призвал ЕС пересмотреть соглашение по беженцам 2016 года. В виду того, что в нынешних условиях оно больше не работает. Напомним, что согласно этому соглашению Турция обязуется держать свои границы закрытыми, беженцы остаются на территории Турецкой республики. Кроме того, была предусмотрена схема обмена беженцами: вместо каждого возвращённого в Турцию беженца Европа принимала сирийского беженца из турецких лагерей. Взамен Брюссель пообещал оказать Анкаре финансовую помощь в размере 6 миллиардов евро для решения этой проблемы. Реакция канцлера на предложение Эрдогана пересмотреть соглашение 2016 года осталась неизвестной, прессе сообщили только, что Меркель считает первоочередной задачей оказание помощи населению провинции Идлиб.

Отношение Эрдогана к НАТО: то демарши, то просьбы

Попросил помощи в разрешении ситуации с беженцами президент Эрдоган и у Североатлантического альянса. В понедельник на встрече в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил, что ожидает от союзников поддержки военной операции, проводимой Турцией на территории Сирии, а также помощи с беженцами. Причем помощь должна придти безо всяких дополнительных условий. Несмотря на ультимативный подход турецкого лидера к альянсу, его генеральный секретарь выразил полное понимание чаяний турецкой стороны, подчеркнув, что ни один другой союзник не "пострадал больше от хаоса в Сирии, и ни один союзник не имеет столько беженцев". Но при этом добавил, что НАТО уже оказывает поддержку Турции, имея в виду системы ПВО на границе с Сирией и военное присутствие в воздушном и морском пространстве региона.

Шестого марта в Совете безопасности ООН Соединенными Штатами было заблокировано заявление, приветствующее достигнутые в Москве договоренности по мирному урегулированию в Идлибе. Американцы запретили такую похвалу перемирию под предлогом того, что она является "преждевременной". Представитель Великобритании при ООН Карен Пирс акцентировала внимание на том, что пока остаётся непонятным сам механизм контроля за режимом прекращения огня. Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген также озвучил необходимость подождать развития ситуации в Идлибе, чтобы понять, насколько соглашение по прекращению огня жизнеспособно. Пока же приоритетным вопросом является безопасность населения в этой провинции.

Чем недовольны европейцы на самом деле

На самом деле одна из главных претензий Европы к России заключается в том, что РФ решает конфликт в Сирии без участия Евросоюза. Европейцев возмущает то, что все договоренности заключаются в двустороннем или трехстороннем формате и выполняются сторонами в том объёме, который им выгоден. А со всеми негативными последствиями в виде гуманитарной катастрофы и угрозы повторения миграционного кризиса 2015 года имеет дело Европа. Поэтому Евросоюз настаивает на получении права голоса в кризисном урегулировании в Сирии.

Если бы не решение президента Трампа о выводе из Сирии американского воинского контингента, европейцы апеллировали бы в этой ситуации и к США. Но Трамп четко обозначил приоритеты - Америке интересна в Сирии только нефть. Ей не интересно расплачиваться жизнями своих солдат и миллиардами долларов за интересы своих "неблагодарных" союзников. Президент США ещё сделал очень политически некорректную оговорку - что, мол, Турция "воюет там уже целую тысячу лет", вот пусть она и продолжает дальше заниматься тем, чем привыкла. А нам, американцам, это неинтересно.

Беженцы как фактор внешнего и внутреннего давления для ЕС

Ситуация с беженцами 2020 года издания выглядит для Евросоюза куда хуже истории 2015. Причин сразу несколько. Европа так и не смогла стать единым политическим игроком, а с выходом Великобритании из ЕС противоречия между основными полюсами силы внутри союза только усилятся. До сих пор Лондон выполнял роль своего рода прокладки между амбициями Парижа и Берлина. Теперь этой прокладки нет. А есть вновь возникший фактор риска - опасность коронавируса, которая с прибытием беженцев, естественно, не уменьшается.

Европейские лидеры также прекрасно отдают себе отчёт в том, что, если ситуация 2015-го повторится, это откроет дорогу к власти в странах ЕС правым популистам. Очень показателен в этом отношении пример Германии, где канцлер Меркель до сих пор пользуется доверием у двух третей немцев. Однако при этом большинство граждан Германии считает ее миграционную политику "открытых дверей" абсолютно провальной. И во многом как раз неудачная миграционная политика Меркель способствовала росту популярности "несистемных" правых сил в Германии. Повторения миграционного кризиса в масштабах 2015 года немцы не простят никому.

Справедливости ради стоит сказать, что не все в той же Германии придерживаются подобной позиции. Так, 7 марта в Гамбурге прошёл митинг сторонников принятия странами ЕС, в том числе и Германией, беженцев, скопившихся на греко-турецкой границе. А также мигрантов из лагерей беженцев на греческих островах Лесбос, Самос и Хиос. Акция была организована международным движением "Seebruecke", в ней приняли участие около четырёх тысяч человек. Участники призывали власти проявить солидарность и предоставить людям базовое право на убежище.

Сегодня в Берлине состоялось заседание коалиционного комитета с участием политиков из ХДС, ХСС (Христианско-социальный союз) и СДПГ, входящих в правящую коалицию. По итогам заседания было принято решение о том, что Германия примет "разумное количество" особо нуждающихся в помощи детей и подростков из лагерей беженцев на границе Турции и Греции. В основном речь идёт о детях, находящихся в лагере без родителей или нуждающихся в серьезной медицинской помощи.

Накануне министр внутренних дел Хорватии Давор Боженович также сообщил о готовности его страны принять некоторое количество несовершеннолетних мигрантов, находящихся на греко-турецкой границе. И призвал власти других государств Евросоюза последовать примеру Загреба.

Греция и Турция: беженцев все больше, денег все меньше

Всего на греко-турецкой границе, по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сосредоточены более 116 тысяч человек, из которых около 5,5 тысяч - несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Согласно сообщениям греческих СМИ, греческие пограничники смогли предотвратить уже около тридцати семи тысяч попыток незаконного пересечения границы Греции. Правительство страны сообщило о намерении расширить и укрепить пограничные заграждения на границе с Турцией, увеличив их общую протяженность на тридцать шесть километров.

При этом интересно, что объём помощи, предоставляемой ЕС для решения проблемы беженцев, предлагается уменьшить. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в своём интервью газете "Die Welt" заявил, что Турция не нуждается больше в таком объёме помощи, как раньше. Поскольку многие объекты инфраструктуры (такие как больницы и школы) уже построены, так что необходимости в прежнем объёме инвестиций нет. При этом еврокомиссар сделал акцент на том, что финансовая помощь Анкаре для решения вопроса с беженцами будет выделяться Евросоюзом только при одном условии: если Турция прекратит "шантажистскую политику, выражающуюся в отправке беженцев в направлении ЕС". Анкара снова должна вернуться к выполнению соглашения по беженцам 2016 года. На соблюдении данного соглашения настаивает и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В то время, как мы помним, позиция президента Турции прямо противоположна чаяниям этих господ: соглашения 2016 года, мол, морально устарели, объемов финансирования недостаточно. И похоже, что его в Брюсселе все-таки услышали. После встречи с турецким президентом в понедельник глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить новое соглашение по беженцам, а также возможность увеличения объема финансирования - дабы "снять озабоченности" турецкой стороны.

Россия как мальчик для порки в условиях системного кризиса

Сейчас становится все более очевидной неспособность систем Евросоюза противостоять вызовам глобального мира, в том числе и потокам беженцев. Несмотря на миграционный коллапс 2015 года, у Евросоюза до сих пор не выработана единая миграционная политика. Национальные государства внутри ЕС оказались не готовы поступиться национальным суверенитетом, в том числе и в такой чувствительной области, как миграционная политика. Назначить внешнего "виновного" в этой ситуации оказалось проще. Но подобный отвод обвинений от себя и от проблемного союзника в Анкаре - ход не самый разумный, хотя и самый простой плюс хорошо продающийся на внутреннем рынке. И это довольно опасная тактика. В зоне Идлиба и без того слишком много провоцирующих факторов - огромное количество вооруженных отрядов и групп, непримиримо настроенных по отношению друг к другу. Причём часть из них настроены крайне радикально. Рвануть там может в любой момент, так что лучше лодку лишний раз не раскачивать.

На этапе, когда основной характеристикой международных отношений стала глобальная утрата доверия, главным инструментом международной политики становятся как раз санкции или угроза их применения. Роль пряника выполняют не деньги, а посулы "послабления" санкционного режима. Поскольку в условиях кризиса доверия проще давить и угрожать, нежели договариваться. Что мы и видим сейчас на примере реакции Евросоюза на эскалацию в Идлибе, возложившего всю ответственность за нее на Россию. Между тем, ещё Макиавелли писал о том, что "двое не могут поладить, если один подозревает другого, а тот в свою очередь его презирает".

Татьяна Арзаманова