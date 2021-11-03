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Известия.ru

Ивану Сафронову вменили передачу за границу данных о ВС РФ в Сирии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов.

По его словам, следствие полагает, что в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой BND (разведке).

«По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248», — написал Павлов в своем Telegram-канале.

Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован в феврале 2021 года по обвинению в государственной измене. С его консалтинговым агентством сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов. По ряду данных, продолжил Павлов, он дал следствию признательные показания.

До этого у защиты Сафронова не было информации о том, что дела могут быть связаны.

Накануне следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела обвиняемого в государственной измене советника главы «Роскосмоса», защита начала знакомиться с его материалами.

Советник главы «Роскосмоса» был задержан 7 июля 2020 года в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием. Уточняется, что ФСБ РФ подозревает его в работе на одну из спецслужб стран НАТО.

Как отметил 10 декабря 2020 года президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе». Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».

7 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не уполномочен давать оценку следственным действиям в отношении Сафронова.

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