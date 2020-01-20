Генералы-миротворцы в голубых беретах ООН

Россия ни разу не предлагала кандидата на должность командующего миротворческой миссией

Известно, что в ООН воинские звания не присваиваются, но на должности назначают: «Военные и полицейские – это прежде всего сотрудники национальных служб и лишь затем – лица, прикомандированные к ООН. Они представляют различные культуры и имеют разный опыт работы, однако их объединяет решимость содействовать укреплению мира».

Из 13 операций по поддержанию мира (ОПМ) в 12 миссиях должности командующих относятся к генеральским (четыре генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров).

СТРУКТУРА И БЮРОКРАТИЯ

Миротворческая деятельность в ООН имеет единую централизованную структуру, в которую входят Совет Безопасности (СБ), генеральный секретарь ООН, Секретариат.

В составе СБ имеется Военно-штабной комитет (ВШК), а в состав Секретариата входят три департамента: ДОПМ, ДПВМ и ДОП. Генеральная Ассамблея (ГА) выделяет всем деньги и действует через Специальный комитет по операциям по поддержанию мира (C-34), учрежденный резолюцией 2006 (XIX) ГА от 18 февраля 1965 года с мандатом проводить всеобъемлющее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию мира во всех их аспектах.

Военнослужащие и полицейские направляются в 22 миссии: 13 миссий подчиняются Департаменту операций по поддержанию мира (ДОПМ), 9 миссий – Департаменту по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ).

ДПВМ возглавляет Розмари А. Дикарло (США), которая назначена на должность заместителя генерального секретаря по политическим вопросам 28 марта 2018 года.

ДОПМ возглавляет Жан-Пьер Лакруа (Франция). В состав департамента входит около 120 военных.

Департаментом оперативной поддержки (ДОП) руководит Атул Кхаре (Индия).

Всех должностных лиц назначает генеральный секретарь ООН. Последнее назначение –

ГС ООН Антониу Гутерриш назначил 3 декабря 2019 года генерал-лейтенанта Рикардо Аугусто Феррейры Коста Невеса из Бразилии командующим Силами миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК). Его последняя должность – директор по оценке и продвижению в бразильской армии. Он руководил военной академией, где отвечал за обучение и воспитание молодых офицеров. Командовал пехотным батальоном и пехотной бригадой.

Генерал-лейтенант Коста Невес имеет опыт миротворческой деятельности, был военным наблюдателем в Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в Анголе с 1995 по 1996 год. Он окончил высший военный колледж в Бразилии.

Миссию могут возглавлять и отставные генералы. Так, новым главой политической миссии ООН в поддержку соглашения по Ходейде (МООНСХ) с сентября 2019 года является отставной генерал-лейтенант индийской армии Абхиджит Гуха.

Генерал Гуха имеет 40-летний опыт национальной и международной военной службы. С 2009 по 2013 год занимал должность сначала заместителя, а затем и военного советника в Управлении по военным вопросам Департамента операций по поддержанию мира. Командовал пехотной бригадой и дивизией. В 1992–1993 годах был военным наблюдателем в миротворческой миссии в Камбодже.

В отставку ушел в 2013 году, после чего работал в Группе экспертов по технологиям и инновациям в миротворческой деятельности ООН (2014) и Независимой группе высокого уровня по операциям в пользу мира (2015). Он также возглавлял ряд комиссий ООН по расследованию военных преступлений в Африке и на Ближнем Востоке. Окончил в Индии колледж персонала оборонных служб, колледж боевых искусств и колледж национальной обороны.

В миссии 36 миротворцев: 23 военных наблюдателя и 13 полицейских. Миссия следит за соблюдением режима прекращения огня в Ходейде и близлежащих портах и за отводом войск.

В конце 2019 года представители Министерства обороны Российской Федерации столкнулись с проблемой: «Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год». Американцы при помощи своеобразного административного ресурса прибегают к практике недобросовестной конкуренции, смещая россиян с их постов и продвигая туда своих военнослужащих. Досталось и ГС ООН от МИДа.

Отметим, что ВШК – это вспомогательный орган Совета Безопасности ООН, роль которого определена в Уставе ООН. Она заключается в том, чтобы «давать советы и оказывать помощь СБ по всем вопросам, относящимся к военным потребностям Совета Безопасности в деле поддержания международного мира и безопасности».

ВШК не действует с 1946 года. Функции ВШК взял на себя Секретариат ООН. Россия неоднократно выступала за возобновление работы ВШК.

В Западной Сахаре специальный посланник ушел в мае 2019 года в отставку по состоянию здоровья. Новый посланник не назначен. Через восемь месяцев на брифинге ООН сообщили: «Ходят слухи о том, что подобрана кандидатура на пост посланника в Западную Сахару. Сообщаем, что это только слухи. Поиск посланника продолжается» (too much burocracy).

Миротворчеством занимается не только Совет Безопасности ООН, но и Генеральная Ассамблея. Необходимо иметь в виду, что ГА играет ключевую роль в финансировании миротворческой деятельности, хотя непосредственно не принимает политических решений по вопросам учреждения или завершения операций ООН по поддержанию мира.

Публикуется обширный ежегодный доклад Специального комитета по операциям по поддержанию мира (С-34) – «рассыпанная повесть», по миротворческой терминологии, на 116 страницах (443 пункта): «Для выработки общих подходов и налаживания сотрудничества требуется общее понимание терминологии».

ЖЕНЩИНЫ-ГЕНЕРАЛЫ

Количество женщин-генералов в голубых беретах за последнее время увеличилось, так как в некоторых миссиях введены должности заместителей командующего. К таким миссиям относятся Западная Сахара и Голанские высоты.

Заместителем командующего Сил ООН в Западной Сахаре 16 сентября 2019 стала женщина-бригадный генерал Constance Emefa Edjeani-Afenu.

Первичное офицерское звание лейтенанта присвоено в апреле 1980 года. Командовала пехотным взводом, занимала различные штабные должности. В 2013 году назначена в постоянную миссию Ганы в ООН. Звание бригадного генерала присвоено в 2016 году. Проходила службу в нескольких миротворческих миссиях – дважды в Ливане, трижды в Конго, затем в Либерии и Западной Сахаре.

А в Сирии 16 сентября 2019 года бригадный генерал Maureen O’Brien (Ирландия) назначена заместителем командующего Силами ООН на Голанских высотах. Семь раз проходила службу за рубежом на оперативных должностях. Род войск – пехота.

Еще одна миссия заслуживает внимания. Образцово-показательной миссией в гендерном отношении являются Силы ООН на Кипре, где три женщины возглавляют миротворческий контингент. В начале 2019 года миротворческая миссия ООН на Кипре (ВСООНК) стала первой в истории миротворчества, возглавляемой исключительно женщинами: глава миссии Элизабет Спехар, старший советник полиции Анн‑Кристен Квилеквал и командующий Силами ООН генерал‑майор Шерил Пирс.

Вспомним, что в середине апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение «о направлении до пяти военнослужащих» в состав миротворческой миссии ООН на Кипре. Речь идет об «офицерах связи, военных наблюдателях и офицерах штаба». Обращает на себя внимание следующий важный пункт распоряжения: «МИДу и Минобороны по согласованию с Секретариатом ООН решить организационные вопросы, в том числе касающиеся района действия военнослужащих ВС РФ, их размещения, задач и подчиненности, а также срока пребывания военнослужащих и порядка их замены, учитывая, что финансовые расходы, связанные с направлением военнослужащих ВС РФ в состав Сил ООН, их содержанием и проживанием, будут осуществляться за счет средств ООН». Бюрократии достаточно и в Секретариате ООН.

Напомним, что генерал-майор Кристин Лунд из Норвегии в течение двух лет возглавляла Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП). В октябре 2019 года она покинула свой пост.

Интернет-сайт ОНВУП считается одним из самых слабых. Поэтому сообщение об убытии из миссии руководителя ОНВУП (в документах она называется начальник штаба ОНВУП) мы разыскали на сайте миссии ООН в Ливане.

Побывав в штаб-квартире ООН в Нью Йорке, Кристин Лунд вернулась в Норвегию, где ей 24 октября за 40-летнюю службу вручили орден Святого Олафа.

ГЕНЕРАЛЫ БЕЗ ГОЛУБЫХ КАСОК

Рассмотрим миссии, где командующие не имеют статуса голубых касок. К ним относятся КФОР, Миротворческие силы и наблюдатели на Синайском полуострове, операция «Решительная поддержка» в Афганистане.

Итальянский генерал Микеле Риси возглавил миссию КФОР. Он стал 24-м командующим миссии (и 10-м итальянским командующим). Белое перо на шляпе означает, что он из альпийских стрелков.

В отдельных странах НАТО давно существует должность главного сержанта. Должность главного сержанта командования в КФОР занимает Пьетро Галеацции (Италия). Он опытный военный, командовал взводом в альпийских подразделениях. Служил в Мозамбике, Боснии, Афганистане, Ираке и Ливане. Проходил подготовку и участвовал в учениях в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Норвегии, Венгрии, Мальте, Непале, Узбекистане. Он является военным гидом по горам, военным академическим альпинистом, инструктором по тактической стрельбе и фитнесу, а также посещал национальные и международные курсы по дальнему и разведывательному патрулированию. Имеет дюжину медалей. Награжден также медалью ООН «На службе мира».

К альтернативному миротворчеству можно отнести миссию на Синайском полуострове. Новозеландский генерал-майор Эван Уильямс вступил в должность командующего Миротворческими силами и наблюдателями на Синайском полуострове с 1 декабря 2019 года. Он в армии с 1985 года, командовал пехотной бригадой. Служил на Восточном Тиморе, в Боснии, Афганистане и на Синае в 1998 году. Обучался в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне и получил степень магистра в Командно-штабном колледже армии США.

Не носят голубые каски и иностранные военнослужащие в Афганистане. Это относится к операции «Решительная поддержка» (Resolute Support Mission) – миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. Командующим миссией НАТО в Афганистане является американский генерал Остин Скотт Миллер. Миллер ранее возглавлял Объединенное командование специальных операций США. Он командует контингентом Сил международной коалиции численностью 23 тыс. человек. Около половины контингента – 14 тыс. – американские военнослужащие.

РОССИЯ И БУДУЩИЙ ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ГОЛУБОЙ БЕРЕТ

За 47 лет миротворческой деятельности наша страна не предложила генерала на должность командующего миротворческой миссией. Хотя в Военной доктрине говорится: «Вовлечение представителей Вооруженных сил, других войск и органов в руководство миротворческими операциями в процесс планирования и выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию (восстановлению) мира, расширение участия подразделений и военнослужащих Вооруженных сил, других войск и органов в операциях по поддержанию (восстановлению) мира».

Россия направила в 9 миссий 78 миротворцев. Правительство РФ готовит ежегодный доклад «Об участии РФ в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за период апрель 2019 г. – март 2020 г.». А комитет по обороне СФ готовит заседание на тему «Об участии Российской Федерации в деятельности по поддержанию мира и безопасности». В свою очередь, Министерство обороны на IX Московской конференции по международной безопасности MCIS-2020 планирует включить в план и миротворческие вопросы. Хотелось бы, чтобы на конференции побывали и ветераны-миротворцы в голубых беретах, с медалями ООН и миротворческими символами.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.