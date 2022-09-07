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Интерфакс-АВН

Песков предположил, что Путин знает о приговоре Сафронову из СМИ, не комментирует решение суда

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Иван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Владивосток. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что Владимир Путин знает о приговоре бывшему журналисту Ивану Сафронову из сообщений СМИ.

"Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что знает из сообщений СМИ. Сам же я не имею права комментировать это решение суда", - сказал Песков журналистам во Владивостоке во вторник.

В понедельник Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

Поскольку материалы дела Сафронова засекречены и процесс в его отношении проходил в закрытом режиме, судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Как сообщалось, в ходе прений сторон 30 августа государственное обвинение попросило суд приговорить Сафронова к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 тыс. руб. и конфискацией денежных средств, которые он, по версии следствия, получил преступным путем.

Сафронов и его защита настаивали на оправдательном приговоре.

Дело рассматривалось коллегией из трех судей под председательством судьи Дмитрия Гордеева.

Сафронов признан виновным в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ). Остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике журналист был задержан и заключен под стражу в июле 2020 года.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Госизмену Сафронов, по данным следствия, совершал на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

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