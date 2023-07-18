Эксперт: США притормозили с вопросом появления F-16 на Украине из-за опасения эскалации

По словам председателя совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, еще одним фактором стала предвыборная гонка в США

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты притормозили в вопросе начала поставок истребителей F-16 на Украину и обучения украинских летчиков управлению ими, так как опасаются эскалации конфликта. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Проблема здесь заключается в том, что те же западные страны тоже колеблются. Они взяли на себя тяжелые обязательства поддержки Украины, но как это всем делать - непонятно. Более того, они опасаются эскалации конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных причинах отсутствия пока распоряжения США о начале подготовки украинских летчиков на F-16 в Европе и последующих поставок истребителей на Украину.

"С одной стороны, они собираются действовать до последнего украинца, но с другой стороны, они боятся эскалации. F-16 - тяжелая проблема для них потому что они все ближе и ближе приближаются к тому моменту, который можно назвать прямым участием, прямой включенностью в конфликт. Им, конечно, этого не хочется", - отметил эксперт. В этих условиях, как отметил Быстрицкий, США "маневрируют", хотя пока настроения у них "хищнические".

Вашингтон, кроме прочего, также давит на Киев в вопросе появления на Украине F-16. "Они не очень довольны поведением [президента Украины Владимира] Зеленского, они не очень довольны тем, что происходит на Украине, развитием украинской государственности", - пояснил аналитик.

Быстрицкий также обратил внимание на то, что в США началась предвыборная гонка. "Это означает, что все должны зарабатывать очки, - продолжил он. - И для президента США Джо Байдена очень важно, чтобы его действия, в конечном счете, привели к дипломатическому и политическому успеху, а не к поражению". Однако пока, по словам собеседника агентства, это не получается, что заставляет американские власти маневрировать, в том числе с учетом довольно больших успехов республиканцев во внутриполитической повестке дня. "Факторов, которые влияют на принятие решений, очень много - внутриполитические, внешнеполитические, давление, опаска, двусмысленное решение, связанное с кассетным оружием, которое произвело неоднозначное воздействие на международное общественное мнение. Поэтому американцы и далее будут маневрировать, юлить", - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, по словам Лаврова, предпринимают действия, которые вновь и вновь вынуждают Москву указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.