Politico: США все еще не дали разрешения на обучение украинских пилотов управлению F-16

По мнению газеты, оснований полагать, что Вашингтон в итоге не даст свое согласие, нет

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Вашингтон все еще не дал официального разрешения на обучение украинских военных летчиков управлению американскими истребителями F-16. Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, "почти дюжина" европейских стран, обещавших обучать украинских пилотов, все еще ожидают формального одобрения со стороны Соединенных Штатов, без которого они не могут приступить к инструктажу ВСУ.

Издание напоминает, что обучение планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии. Однако процесс нельзя запустить до тех пор, пока Госдепартамент США не даст официального разрешения на передачу инструкций, симуляторов и другого необходимого оборудования, отмечает газета. Официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн пояснил Politico, что, хотя президент США Джо Байден обещал "дать зеленый свет" программе, официальный запрос "еще рассматривается".

По мнению газеты, оснований полагать, что Вашингтон в итоге не даст свое согласие, нет.

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс заявил, что американское оборонное ведомство не считает, что складывающиеся в настоящий момент условия конфликта на территории Украины подходят для применения истребителей F-16.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их сателлиты по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, по словам Лаврова, предпринимают действия, которые вновь и вновь вынуждают Москву указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.