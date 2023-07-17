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ТАСС

Белый дом анонсировал подготовку украинских летчиков на F-16 в ЕС "через пару недель"

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Paula Bronstein/ Getty Images

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал предоставить европейцам все необходимые инструменты для начала обучения

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских летчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности", - отметил он.

Салливан добавил, что Вашингтон со своей стороны не будет затягивать процесс выдачи разрешения на обучение, а также передачи всего необходимого для его начала.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, по словам Лаврова, предпринимают действия, которые вновь и вновь вынуждают Москву указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. 

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