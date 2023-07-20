Резников признал, что на Украине пока отсутствует инфраструктура для размещения F-16

Министр обороны Украины отметил, что Киев рассчитывает получить истребители в 2024 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников признал отсутствие в стране инфраструктуры для размещения американских истребителей F-16.

"Мы оценим возможность наших аэродромов, где они будут использованы, и сделаем для них инфраструктуру. Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее. Как только будет готова инфраструктура и пилоты, которые смогут выполнять боевые задания, а инженеры-техники [смогут] обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: хорошо, теперь самолеты", - сообщил он журналистам.

Резников добавил, что Украина рассчитывает получить истребители в 2024 году.

16 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению истребителями F-16 может начаться уже через две недели. Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их сателлиты по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, обратил внимание руководитель российского дипведомства, предпринимают действия, вновь и вновь вынуждающие Москву указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.