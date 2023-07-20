Войти
ТАСС

Резников признал, что на Украине пока отсутствует инфраструктура для размещения F-16

186
0
0
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Министр обороны Украины отметил, что Киев рассчитывает получить истребители в 2024 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников признал отсутствие в стране инфраструктуры для размещения американских истребителей F-16.

"Мы оценим возможность наших аэродромов, где они будут использованы, и сделаем для них инфраструктуру. Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее. Как только будет готова инфраструктура и пилоты, которые смогут выполнять боевые задания, а инженеры-техники [смогут] обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: хорошо, теперь самолеты", - сообщил он журналистам.

Резников добавил, что Украина рассчитывает получить истребители в 2024 году.

16 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению истребителями F-16 может начаться уже через две недели. Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их сателлиты по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, обратил внимание руководитель российского дипведомства, предпринимают действия, вновь и вновь вынуждающие Москву указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
19.07.2023
WP: в США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за ПВО РФ
18.07.2023
Эксперт: США притормозили с вопросом появления F-16 на Украине из-за опасения эскалации
17.07.2023
Politico: США все еще не дали разрешения на обучение украинских пилотов управлению F-16
17.07.2023
Белый дом анонсировал подготовку украинских летчиков на F-16 в ЕС "через пару недель"
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам