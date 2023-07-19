WP: в США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за ПВО РФ

По данным газеты, актуален вопрос "общевойскового подхода", подразумевающего совместную работу различных родов войск

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщила во вторник газета The Washington Post.

По ее информации, Соединенные Штаты полагают, что "западные самолеты не принесут большой пользы в нынешних боевых действиях из-за мощной системы противовоздушной обороны России". По мнению источника газеты, сейчас актуален вопрос "общевойскового подхода", подразумевающего совместную работу различных родов войск.

Обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, по словам Лаврова, предпринимают действия, которые вновь и вновь вынуждают Москву указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.