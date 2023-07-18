Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел тренировку по ПВО в Средиземном море

Тактическую обстановку имитировали с помощью компьютерного моделирования

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота провел тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе дальнего похода в Средиземном море. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провел тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. Тренировка проводилась по варианту отражения средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет. Тактическая обстановка была сымитирована с помощью компьютерного моделирования", - говорится в сообщении.

В тренировке были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей. "Была проведена проверка быстроты, правильности и слаженности действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут", артиллерийской установки А-192 и боевого информационного центра. Оценивалось качество и скорость выдачи целеуказаний, взятие условных целей на сопровождение и их уничтожение различными видами оружия на средних и ближних дистанциях", - отметили в пресс-службе Северного флота.

Экипаж вертолета Ка-27, базирующийся на борту фрегата, имитировал средство воздушного нападения на дальней дистанции. "Все упражнения были выполнены успешно. Экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий", - говорится в сообщении.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" начал дальний поход 4 января с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в Южно-Африканскую Республику, Исламскую Республику Иран и Королевство Саудовская Аравия.