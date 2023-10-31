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ЦАМТО

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел тренировку по применению ракетного оружия

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 30 октября. В преддверии Дня моряка-надводника, который отмечается в России 30 октября, Минобороны России опубликовало кадры подготовки экипажа фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" по применению высокоточного оружия способом компьютерного моделирования.

Плановое мероприятие боевой подготовки проходило в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе тренировки личным составом ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра были отработаны боевые нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности.

Боевые расчеты фрегата отработали практические навыки по выдаче целеуказаний по объектам условного противника, их классификации и комплексного применения ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы корабля для поражения морских и береговых целей.

Учение состоялось непосредственно в основном пункте базирования.

В этом году фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнял задачи дальнего похода. За время боевой службы фрегатом пройдено около 50 тыс. морских миль. Экипаж фрегата успешно отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с моряками военно-морских сил иностранных государств.

Фрегат "Адмирал Горшков" принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря ("MOSI-II" и "ЧИРУ-2023"), а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия, Сирийской Арабской Республики, Народной Демократической Республики Алжир, сообщает пресс-служба Северного флота.

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