Вооруженный "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" завершил проход Ла-Манша

Он продолжил свое движение в северном направлении

ТАСС, 10 сентября. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в воскресенье завершил проход пролива Ла-Манш и продолжил свое движение в северном направлении. Накануне он пересек его самую узкую часть - Па-де-Кале, сообщила пресс-служба флота.

"На переходе Иберийской Атлантикой экипаж фрегата провел корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27", - говорится в сообщении.

Дальний поход фрегата начался 4 января с его выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии и Сирии.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Вооруженный ими, корабль способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.