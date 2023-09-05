Фрегат Северного флота совершил деловой заход в Алжир

Вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Вязьма"

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в порт Оран для пополнения запасов продовольствия и пресной воды. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Вязьма". За три дня экипажи пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты. "Североморцы приняли участие в соревнованиях с алжирскими военными моряками по футболу. Для российских моряков были организованы автобусные экскурсии по достопримечательностям Алжира", - добавили в пресс-службе.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 4 января 2023 года с его выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия и Сирийской Арабской Республики.