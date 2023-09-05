Войти
ТАСС

Фрегат Северного флота совершил деловой заход в Алжир

598
0
0
Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Вязьма"

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в порт Оран для пополнения запасов продовольствия и пресной воды. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Вязьма". За три дня экипажи пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты. "Североморцы приняли участие в соревнованиях с алжирскими военными моряками по футболу. Для российских моряков были организованы автобусные экскурсии по достопримечательностям Алжира", - добавили в пресс-службе.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 4 января 2023 года с его выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия и Сирийской Арабской Республики. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Индия
Иран
Саудовская Аравия
Сирия
ЮАР
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
СФ
Похожие новости
18.07.2023
Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел тренировку по ПВО в Средиземном море
26.06.2023
Фрегат «Адмирал Головко» завершает испытания
24.01.2023
Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР у побережья Африки
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
15.03.2011
Улетая от Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 17:25
  • 54975
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России