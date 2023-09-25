Фрегат "Адмирал Горшков" вернулся в Североморск из дальнего похода

За этот период фрегат прошел более 50 тыс. морских миль

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковым оружием, завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В главной базе Северного флота - Североморске - состоялась встреча фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который завершил выполнение задач дальнего похода, который продолжался 261 сутки. Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече фрегата принял командующий Северным флотом Александр Моисеев, который подчеркнул, что этот дальний поход совпал с одним из самых сложных периодов военно-политической обстановки. "Это накладывало особую ответственность на вас и решаемые вами задачи - обеспечение военно-морского присутствия в назначенных районах, выполнение задач в составе группировки российского ВМФ в Средиземном море и решение задач стратегического сдерживания", - приводится цитата.

Командующий Северным флотом также поздравил экипаж среднего морского танкера "Вязьма", который в течение длительного времени обеспечивал деятельность фрегата.

За время похода, который начался 4 января 2023 года, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" прошел более 50 тыс. морских миль. Экипаж фрегата успешно отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с моряками военно-морских сил иностранных государств. Фрегат "Адмирал Горшков" принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря (MOSI-II и "ЧИРУ-2023"), а также совершил деловые заходы в порты ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии, Сирии и Алжира.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Пополнил состав ВМФ России в июле 2018 года. Вооружен ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").