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Интерфакс-АВН

Россия, Китай и ЮАР завершили совместные военно-морские учения в Индийском океане

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Выход фрегата "Адмирал Горшков" из базы
Выход фрегата "Адмирал Горшков" из базы.
Источник изображения: РИА Новости

В учениях принимал участие российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Северный флот РФ сообщил о завершении трехстороннего учения с участием боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны, проходившем у побережья ЮАР в Индийском океане.

"Участники учения в течении трех дней отработали формирование многонационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах, задачи противоминной обороны на переходе морем с выполнением стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину", - сообщила пресс-служба СФ в понедельник.

По данным флота, РФ на учении представлял фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и средний морской танкер "Кама" Северного флота, ВМС Китая был представлен фрегатом "Жичжао", эсминцем "Хуайнань" и судном обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР - фрегатом "Менди".

"Боевые корабли России, Китая и ЮАР провели артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде", - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что в ряде эпизодов учения с борта фрегата "Адмирал Горшков" был задействован корабельный вертолёт Ка-27.

Активная часть учения проводилась с 25 по 27 февраля. Как отметили в пресс-службе, "отряд кораблей Северного флота продолжает выполнять задачи дальнего похода в соответствии с планом".

13 февраля о прибытии "Адмирала Горшкова" в Кейптаун и предстоящих 17-27 февраля учениях сообщил официальный телеграм-канал Генконсульства РФ в ЮАР.

25 января Минобороны РФ сообщило, что "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учение с условным (электронным) пуском ракеты "Циркон".

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

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