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ТАСС

Глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Киеву

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

Борис Писториус заявил, что "если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил отказ правительства ФРГ поставлять Украине немецкие крылатые ракеты.

"Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию", - сказал Писториус во вторник в кулуарах саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. При этом он не видит места для критики в адрес Германии, которая в настоящее время является вторым по поставкам вооружений союзником Украины после США. "Противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима без нас", - отметил министр.

В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что согласовал со своим литовским коллегой график размещения немецкой бригады, то есть 4 тыс. военных Бундесвера, в прибалтийской стране. В течение четвертого квартала этого года должна быть готова "дорожная карта" - то есть график - для объявленного развертывания. "Это означает, что мы хотим определить, у кого какие обязанности, какие этапы должны быть достигнуты, какие сроки для этого существуют", - указал Писториус. Размещение военнослужащих должно служить для защиты восточного фланга НАТО.

Киев в конце мая запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше. 

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