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ТАСС

ФРГ заявила, что не намерена поставлять Украине крылатые ракеты

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Taurus_ KEPD_350
Германо-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350 на авиационной выставке ILA-2012 в Берлине. Источник: miltechmag.com.

Киев ранее запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Германия не намерена поставлять украинской стороне дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Позиция Берлина в этом вопросе не изменилась. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вильнюс. Пресс-конференция транслировалась на сайте НАТО.

"Касательно оружия дальнего действия я могу еще раз очень ясно сказать, что мы, как и прежде, придерживаемся сдержанной позиции, так же, как и наши американские партнеры", - заявил он. "В настоящий момент в нашей оценке ничего не изменилось", - констатировал министр.

Киев в конце мая запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше. 

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