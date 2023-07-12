Минобороны ФРГ: Париж и Берлин приступили к практической реализации проекта "танка будущего"

ЦАМТО, 11 июля. Германия и Франция после этапа согласования приступили к конкретным мерам по реализации совместного проекта перспективного, который, предположительно, будет производиться с 2040 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили 10 июля министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус на совместной пресс-конференции, транслировавшейся немецким телеканалом Phoenix.

"Мы вступаем в оперативную фазу программы по разработке перспективного танка", – заявил С.Лекорню.

По словам Б.Писториуса, к сентябрю обе стороны подпишут основной документ с детализацией по проекту, а первые "осязаемые результаты" станут видны к 2035 году.

Оба министра подчеркнули, что речь не о новом поколении Leclerc или Leopard, а о танке будущего с применением самых современных технологий. С.Лекорню отметил, что события на Украине показали, что "интероперабельность имеет важное значение".

Совместный франко-немецкий проект по разработке танка MGCS был запущен в 2012 году. Он призван заменить тяжелые танки Leopard 2 и Leclerc к 2040 году.