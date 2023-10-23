Реакция ФРГ и Франции на СВО: невиданный рост общих проектов вооружений

Еще до начала СВО Бундесвер много раз проводил учения в Литве и Грузии, готовясь помериться силами с "кем-то на востоке". Но события на Украине ускорили ремилитаризацию ФРГ, отмечает французский "Пуэн" (Point). Журнал перечисляет проекты, которыми Париж и Берлин хотят одолеть врага. Новые модели самолетов, танков, ПРО.

Публикация Французского института международных отношений (Ifri) посвящена обороне Германии и ее военному сотрудничеству с Францией.

В день начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года командующий бундесвера генерал Альфонс Майс публично сообщил ужасную вещь: "Армия, которой мне поручено руководить, в известной мере истощена. Варианты, которые мы можем предложить политикам для поддержки Альянса, крайне ограничены".

Приняв решение защитить свои интересы на Украине недипломатическими средствами, Москва вызвала в НАТО настоящий шок, как от удара током. Жестокое нарушение стратегического баланса Москвой потрясло весь Европейский Союз и НАТО. Четыре дня спустя канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин решительно настроен отреагировать на эту ситуацию, а сам сегодняшний момент Шольц назвал "поворотным моментом в истории континента". И Германия ответила России, в частности, путем значительного увеличения выделяемых на оборону средств. Оборонный бюджет на 2022 год составил 50,3 миллиарда евро или 1,5% ВВП ФРГ.

100 миллиардов на нужды Бундесвера

Шольц также объявил, выступая перед парламентом, что будет учрежден специальный дополнительный фонд в размере 100 миллиардов на нужды Бундесвера. То есть на нужды и сухопутной армии, и военно-воздушных сил (ВВС), и военно-морского флота (ВМФ). Сотрудникам Французского института международных отношений (Ifri) пришла в голову хорошая мысль посвятить один номер великолепного сборника "Стратегический фокус" ситуации в оборонной сфере Германии. Авторы этого исследования – это Эли Тененбаум (Élie Tenenbaum) и Лео Периа-Пенье (Léo Péria-Peigné).

Они посвятили свою публикацию военному сотрудничеству между Францией и Германией, которое в последнее время испытывает трудности. Вот их вывод: "Отношения между Парижем и Берлином в военной области с трудом воплощаются в конкретные дела, остается много проблем с совместными программами по производству оружия. Франция должна принять во внимание роль, которую Германия отводит себе в своей стратегии обороны и влияния".

Ситуация здесь понятна, поскольку Германия стремится занять главное место в сфере европейской обороны. Правда (и это у нас знают), Франция занимает особое место благодаря национальным силам ядерного сдерживания и особому положению в НАТО. Но это не отменяет амбиций немцев: они хотят быть главной опорой НАТО, причем Германия хочет реализовать свои амбиции в НАТО благодаря своему главенству в экономическом объединении – в Европейском Союзе. Плюс немцы рассчитывают на особую роль благодаря своим амбициям в плане промышленного оборонного сотрудничества.

По этим вопросам авторы выражаются ясно и предупреждают: "Мы не призываем к "смене эпохи", как немцы, решившиеся на резкое увеличение оборонных расходов. Но Париж должен привести амбиции в соответствие с амуницией: надо тратить на оборону столько денег, чтобы быть рядом с Германией для сохранения своего авторитета, но при этом понимать одну вещь. Вот она: именно Германии суждено стать центральной частью будущего "европейского столпа" НАТО".

Франко-немецкие программы вооружений

Что касается вооружений, то эта тема на слуху на протяжении десятилетий. Нужно сотрудничать, чтобы их развивать. И с этой точки зрения Франция и Германия имеют большой опыт (тактические ракеты, вертолеты, спутники). Однако в течение нескольких лет совместные программы с трудом получали поддержку со стороны военных и правительств по обе стороны Рейна. Например, это касается программы по созданию европейского морского патрульного противолодочного самолёта (MAWS). В создании этого оружия немцы почувствовали бОльшую срочность, чем французы. В результате Берлин потерял терпение в отношении французских партнеров и обратился к американскому самолетостроителю Boeing, заказав у Вашингтона на 100 миллиардов евро семь самолетов P-8A Poseidon в дополнение к пяти, купленным в 2021 году.

© AFP 2019 / Vano ShlamovНемецкий солдаты во время военных учений в Грузии

© AFP 2019 / Vano Shlamov

Немецкий солдаты во время военных учений в Грузии

Еще одна серьезная франко-германская проблема связана с разработкой основного боевого танка, а именно франко-германского проекта MGCS – Main Ground Combat System. Именно он призван заменить нынешние танки Leopard2 и Leclerc. Авторы статьи констатируют наличие обоснованного недоверия: "Переговоры с немецкими промышленниками и военными также выявили определенный скептицизм по поводу актуальности программы MGCS, при этом большинство полагает, что Германия обладает всеми внутренними возможностями, необходимыми для разработки преемника для Leopard 2".

Вслед за танками – артиллерийские орудия

Что касается совместной программы артиллерийских орудий CIFS, то она будет оставаться в подвешенном состоянии в течение двадцати пяти лет: "Объявленная в 2016 году, она должна была заниматься разработкой системы общей артиллерии, способной прийти на смену 155-мм артиллерийским установкам двух стран (Caesar и PzH 2000). [...] В сентябре 2021 года программа была, наконец, объявлена отложенной до 2045 года из-за невысокого приоритета. Менее чем через шесть месяцев после этого решения о приостановке начался российско-украинский конфликт, в котором артиллерия играет огромную роль. Но авторы работы о франко-германском сотрудничестве в военной области приходят к выводу, что тут уже ничего невозможно изменить...

Боевой вертолет Tigre, совместно разработанный в 1980-х годах, находится не в очень хорошем состоянии. Авторы резюмируют ситуацию: "Германия отказалась вместе с Францией и Испанией взять на себя обязательства по разработке нового стандарта Mark 3, который позволил бы продлить срок службы машины, сухопутная армия даже рассматривала возможность постепенного сокращения своего парка в 2027 году и списание старой техники, начиная с 2032 года".

Не самолет, а "система воздушного боя"

Разработка франко-германо-испанской системы воздушного боя (SCAF), призванной прийти на смену Rafale и Typhoon, топчется на месте, несмотря на заявления и внешний оптимизм. Основная причина нынешних трудностей, которые невозможно преодолеть без серьезного политического давления, связана с покупкой немцами американского F-35, предназначенного, в частности, для доставки американской ядерной бомбы на европейское поле боя.

© East News / Polaris/Hermann BredehorstСолдаты бундесвера

© East News / Polaris/Hermann Bredehorst

Солдаты бундесвера

Авторы резюмируют ситуацию с легкой насмешкой: "Перспектива иметь два парка боевых самолетов с дорогостоящим обслуживанием и выполнением сопоставимых задач может стать существенным препятствием для инвестиций в программу SCAF. К этим проблемам добавляется нежелание Германии участвовать в финансировании французского потенциала будущей общей системы, поскольку Люфтваффе не нуждается в крылатой ракете типа ASN4G, способной нести французское ядерное оружие". Но есть еще более сложная проблема: противоракетная оборона.

Как защититься от вражеских ракет (ПРО)

Один из уроков конфликта на Украине очевиден: ракеты средней и большой дальности стали важным оружием в наступательных операциях. Франция считает, что от стратегических баллистических ракет она защищена собственными ракетами Aster, предназначенными для уничтожения атакующих снарядов на расстоянии до тридцати километров (Aster 15) или до ста километров (Aster 30). А что касается ракет большей дальности (тысячи километров), атакующих с очень большой высоты, безопасность Франции опирается на ядерное сдерживание. Простыми словами: полка у Франции есть атомная бомба, никто не посмеет ее атаковать стратегическими ракетами.

Однако в октябре 2022 года Берлин предложил свою программу общеевропейской системы ПВО "Небесный щит" (ESSI), сочетающую противоракетную оборону средней дальности (25 км) с ракетой IRIS-T SLM немецкой компании Diehl Defense и ракетой MIM-104 Patriot (100 км). А, для очень большой высоты немцы предлагают систему ПРО Arrow 3 совместного производства Israel Aerospace Industries и Boeing. Многие европейские страны немедленно присоединились к программе (Бельгия, Болгария, Эстония, Дания, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния, Великобритания и Швеция), оставив удрученный Париж за бортом.

Авторы преуменьшают масштаб проблем, когда пишут, что "остается вопрос, особенно во Франции, относительно реальности европейских амбиций по созданию оборонных проектов, осуществляемых Германией". Что касается Германии, то нам не надо ее бояться. Никогда не стоит забывать "роль НАТО как олщей рамки". Эта рамка имеет характер "основополагающий стратегический, концептуальный, доктринальный". НАТО – важнейший механизм наращивания нашего потенциала. Часто неправильно понимаемая во Франции, немецкая концепция европейской обороны никоим образом не противопоставляет НАТО Общей политике безопасности и обороны (PSDC), продвигаемой Европейским Союзом. По мнению исследователей Эли Тенанбаума и Лео Перья-Пенье, стратегия ФРГ выступает и за рост вооружений в рамках программы ЕС, и за консолидацию НАТО.

Автор: Жан Гинель (Jean Guisnel)