Запад пытается догнать Россию на танках

Наметились контуры неявного соревнования

В неявном соревновании западных компаний с российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК) в области танкостроения после триумфального появления на сцене тяжелой универсальной гусеничной платформы «Армата» обозначилась определенная ясность. Хотя весьма условная.

С одной стороны, немцы недавно подтвердили начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по программе Main Ground Combat System (MGCS, «Основная боевая система сухопутных войск»), посвященной разработке принципиально нового «европейского» танка.

С другой стороны, неясно, каким точно набором новшеств и технологий должен будет обладать с учетом серийного, а не штучного производства новый основной боевой танк, чтобы превзойти российскую тяжелую боевую платформу. В чем, собственно говоря, соревновательный момент?

Франко-германский проект

С момента появления идеи о «европейском» ответе российской «Армате» дискуссии ведутся исключительно по поводу огневой мощи перспективного танка четвертого поколения. Мощь должна быть подавляющей, иначе не стоит тратить на создание нового танка огромные деньги.

Проект MGCS франко-германский при ведущей роли ФРГ. В реализации проекта заняты две немецкие компании, Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall Defence, и одна французская Nexter Systems. К проекту хотела присоединиться Польша. Однако Париж и Берлин, прекрасно зная невысокие технологические возможности польского оборонно-промышленного комплекса, без рассуждений отвергли предложение Варшавы.

Совместные затраты на создание концепта, разработку проекта и строительство опытных образцов, согласно заявлению бюджетного комитета по вопросам обороны бундестага, должны составить примерно 1,9 млрд евро. Это обещает стать крупнейшим европейским проектом по сухопутным вооружениям.

Серийное производство не только танка, но и тяжелой боевой машины пехоты (БМП) на той же самой платформе предполагается развернуть в 2035 году, а еще через пять лет в основном будет закончено перевооружение войск на новые танки. Они заменят ныне стоящие на вооружении союзников немецкий Leopard 2 и французский Leclerc, оснащенные 120-мм орудиями.

Проблема для Запада

Вообще появление платформы «Армата», и в частности танка Т-14, создало массу проблем западным военным и оборонке западных стран. От массового применения танков на поле боя там отказались, сделав упор на легкую (хотя и мощно бронированную) бронетехнику – БМП и бронетранспортеры. Танки превратились в высокозащищенные самоходные орудия, выполняющие роль огневой поддержки пехоты. Одной из причин такого решения был факт, что современное вооружение пехотинца (противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и фугасы) позволяет ему вести успешную борьбу с танком фактически один на один.

Таким образом, популярной некоторое время назад стала концепция постепенного ухода танка с поля боя. Канадцы отказались от них в пользу колесной бронетехники. Американцы перестали производить свои Abrams, британцы – Challenger, французы – Leclerc, немцы – Leopard 2. Только модернизация и капитальный ремонт имеющих в строю машин. Правда, не так давно немцы объявили о возобновлении серийного производства Leopard 2 в варианте А7V для сдерживания «агрессивной» России.

Впрочем, бои на Украине, в Сирии и Ираке поколебали уверенность сторонников отказа от танков. А «Армата» вообще внесла смятение. Ведь в любом случае требовался ответ на боевую платформу, ставшую прорывом в танкостроении. Ну не признавать же свое поражение перед Россией в «гонке конструкторской мысли».

В итоге в США тоже спешно разрабатывают высокотехнологичную танковую платформу следующего поколения, системы которой будут интегрированы в сети управления для сетецентрической войны. (Военная доктрина США, ориентированная на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счет достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения участников военных (боевых) действий в единую сеть. – «НВО»). Важнейшее требование сетецентрической войны – возможность подключаться к единой информационной сети и уметь практически мгновенно передавать в нее информацию, получаемую танком извне за счет своих собственных «обзорных» модулей.

Поступить в вооруженные силы США новая платформа должна в 2030-х годах.

Калибр решает все

Как видно, вопрос о значимости танка на поле боя больше не актуален. Сочетание мощного бронирования, высокой мобильности-проходимости и огневой мощи вновь востребовано. Во многом этому способствовало появление в России «Арматы». К тому же у «Арматы» есть еще одна особенность – необитаемая башня. В ней установлено дистанционно управляемое 125-мм гладкоствольное орудие с автоматом заряжания. Экипаж танка располагается в изолированной бронекапсуле, выдерживающей прямое попадание всех существующих современных противотанковых снарядов. Западным инженерам только предстоит решить все эти конструктивные задачи. И уж конечно, они постараются обойти россиян в вопросе роботизации боевой машины – еще одна важнейшая характеристика для танка четвертого поколения.

К слову, об огневой мощи. В свое время в ФРГ проходило долгий цикл испытаний 140-мм орудие с индексом NPzK 140, но в итоге от него отказались. Сейчас участник франко-германского проекта компания Rheinmetall Defence разрабатывает гладкоствольную пушку калибра 130 мм с длиной ствола 51 калибр (6,63 м) и весом три тонны. В компании утверждают, что огневая мощь относительно пушки L/55, которой вооружен Leopard 2, будет увеличена на 50%. Увеличение калибра потребовало увеличения боеприпаса, а это, в свою очередь, привело к увеличению зарядной каморы. Серийное производство орудия запланировано развернуть к 2025 году.

У французов есть свой более продвинутый вариант –140-мм пушка повышенной мощности, которая проходит испытания на танке Leclerc. Ее казенная часть вмещается в башню без особых изменений. Французы обещают уже 70-процентное увеличение огневой мощи в сравнении со стандартными 120-мм пушками, которыми оснащены танки армий стран Североатлантического альянса.

Американская пушка XM291 калибра 140 мм является результатом работ по проекту ATAC (Advanced Tank Cannon – Перспективная танковая пушка). По заявлению разработчиков, орудие обладает в два раза большей мощностью, чем аналогичное 120-мм орудие М-256, установленное на танках M1A2 Abrams. При этом за счет оригинальных решений удалось снизить его вес на 91 кг. Орудие имеет съемный ствол, конструкция казенной части позволяет заменить 140-мм ствол на 120-мм, позволяя тем самым использовать как новые типы боеприпасов, так и стандартные. Пушка имеет автомат заряжания скоростью 12 выстрелов в минуту. Главным недостатком этого орудия является очень большая энергия отдачи.

У британцев есть два проекта по разработке перспективных 140-мм танковых пушек: оборонного агентства DRA и компании Royal Ordnance. Но работы над ними после испытаний были остановлены еще в 1990-е годы. Противооткатные устройства обеих пушек были признаны неэффективными, грозящими повреждением деталей конструкции как самого танка Challenger 2, так и орудия.

Надо отметить, что еще в середине 1988 года четыре страны, входящие в НАТО (Франция, Германия, Великобритания и США), начали обсуждение разработки новой единой танковой пушки для замены 120-мм орудия. Результатом стал меморандум о взаимопонимании. Согласно нему, унификация 140-мм гладкоствольной пушки не касается ее общего конструктивного исполнения, а касается только габаритов каморы и казенной части ствола. Но потом все это стало ненужным. Исчезновение СССР казалось генералам НАТО главным аргументом против больших танковых калибров.

Собственные разработки в этой области имела и нейтральная Швейцария. Планировалась установка 140-мм пушек на лицензионные копии танков Leopard 2 ее собственного производства. Даже Украина отметилась на этом поприще. 140-мм танковая пушка «Багира» разрабатывалась киевским конструкторским бюро «Артиллерийское вооружение». Впрочем, этот проект, явно рассчитанный исключительно на присоединение украинского ОПК к общему западному тренду, благополучно прекратил свое существование.

Возможный ответ России

Очевидно, что при разработке концепции танка Т-14 «Армата» предполагалось, что конкуренты на мировом рынке вооружений и потенциальные противники на поле боя постараются ответить, создав нечто более сильное и эффективное. Поэтому в «Армате» заложен немалый модернизационный потенциал. Конструкция танка позволяет установить на него 152-мм орудие.

Подход этот не нов. Еще во время финской войны на знаменитый танк КВ-2 устанавливалась 152-мм гаубица М-10Т – танковый вариант полевой гаубицы образца 1938 года. Она успешно громила фортификационные сооружения линии Маннергейма. Устоять перед ней на начальном этапе войны не мог ни один немецкий танк. Однако стрельба велась только при неполном заряде, чтобы при большой отдаче не заклинило башню, и только с места, что повышало уязвимость танка. Куда эффективнее было устанавливать 152-мм орудия на самоходные артиллерийские установки Су-152 и ИСУ-152.

Первым современным основным боевым танком с 152-мм орудием ЛП-83 был «Объект 292» ленинградского Кировского завода и ВНИИ «Трансмаш», созданный в конце 1980-х годов на базе танка Т-80БВ. Развал страны был близок, финансирование ОПК уже не было бесперебойным, как в прошлые годы. Поэтому был изготовлен единственный образец, который успешно прошел тестовые стрельбы. Они показали значительное превосходство 152-мм пушки над основной танковой пушкой 2А46 калибра 125 мм. Импульс выстрела был в полтора раза больше при примерно одинаковом откате, что позволяло без существенных доработок устанавливать пушку на Т-80.

Ввиду отсутствия денег проект свернули. В дальнейшем пушка ЛП-83 должна была использоваться на «Объекте 477» («Молот»), а ее аналог, 2А83, на «Объекте 195» («Черный орел»). Первый из-за неудачного расположения боекомплекта развития не получил.

Для «Объекта 195» (Т-95) на Екатеринбургском заводе № 9 была создана новая пушка 2А83 калибром 152 мм – модификация орудия 2А65 самоходной артустановки «Мста-С». На испытаниях она показала такие же высокие результаты, как и ЛП-83. Однако в 2010 году работы по «Черному орлу» были остановлены в пользу новой тяжелой универсальной платформы «Армата». И на данный момент танки Т-14 «Армата» имеют модернизированную гладкоствольную с хромированным покрытием ствола 125-мм пушку 2А82–1М Екатеринбургского завода №9.

В качестве 152-мм пушки для танка Т-14 рассматривается все та же екатеринбургская 2А83. Это орудие значительно превосходит 2А82–1М почти по всем параметрам, а также возможностью стрельбы боеприпасами длиной до метра, такими как корректируемые снаряды «Краснополь» (для их управления у танка имеется своя радиолокационная станция). Недостатки по сравнению с 2А82–1М – вдвое больший вес, в три раза меньший ресурс ствола и значительное сокращение боекомплекта. Хотя существует вариант размещения дополнительного боекомплекта Т-14 в забашенной нише. Кстати, на Западе вынужденное сокращение боекомплекта стало одним из главных аргументов противников больших танковых калибров.

Соревнования не избежать

До последнего времени основным орудием для танка Т-14 «Армата» оставалась 125-мм пушка 2А82–1М. Министерство обороны России не планировало ничего менять. Пушка калибра 152 мм 2А83 предназначалась для ограниченной серии танков – для выполнения узкоспециализированных и экспериментальных задач. Наиболее предпочтительным выглядело использование Т-14 с пушкой большого калибра для стрельбы с закрытых позиций корректируемыми снарядами, то есть как боевой бронированной машины для огневой поддержки, а не как основного боевого танка. Пока закуплены три батальонных комплекта Т-14 с пушкой калибром 125 мм – свыше 100 единиц. Они должны пройти опытно-войсковую эксплуатацию.

Однако невероятное оживление западного танкостроения и фактический вызов на соревнование российского ОПК в корне меняет ситуацию. Наш ответ, несомненно, последует. Установка 152-мм орудия на Т-14 снова обнулит еще даже не достигнутые успехи западных «коллег». Созданный задел позволяет России заранее быть на шаг впереди. И дело не в том, что один калибр больше другого, а в том, что западным компаниям потребуется лет 15 на то, что россияне могут сделать прямо сейчас.

Иван Коновалов

Иван Павлович Коновалов – директор Центра стратегической конъюнктуры.