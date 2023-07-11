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Военное обозрение

«Машины с очень скромным потенциалом»: в Польшу прибыли первые заказанные в Южной Корее легкие боевые самолеты FA-50

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Источник изображения: topwar.ru

На борту принадлежащего Korean Air транспортного самолета Boeing 747-400F в Польшу 9 июля прибыли первые два легких боевых самолета FA-50.

Как сообщается в издании Defence24, вероятно, они будут доставлены для сборки и последующего несения службы на 23-ю базу тактической авиации, распложенную в Минске-Мазовецком.

Официально FA-50 планируется продемонстрировать на авиасалоне в Радоме в конце августа с показом возможностей новых машин в воздухе.

В прошлом году Польша заказала у Южной Кореи 48 самолетов FA-50. Первые 12, называемые GF (Gap Filler), «представляют собой машины стандарта Block 10 с очень скромным потенциалом для боевого самолета», но с возможностью выполнения миссий по охране воздушного пространства в мирное время.

Всю эту дюжину планируется разместить в Польше уже к концу этого года и заменить в Минске-Мазовецком выведенные оттуда [и переданные украинской армии] истребители МиГ-29. Последующие 36 единиц FA-50 уже будут машинами версии PL и получат широкий спектр высокоточного вооружения и РЛС с АФАР. После 2028 года первые 12 самолетов также должны быть повышены до стандарта PL.

Как недавно заявлялось в польской прессе, срочная закупка FA-50 понадобилась в связи с необходимостью долгого ожидания поставок F-16 новой постройки: они будут готовы только после 2028 года. В тоже время МиГ-29, которые призваны заменить американские истребители, уже переданы киевскому режиму.

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