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Лучшие боевые самолеты мира: top -10

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Лучшие боевые самолеты мира: top -10
Лучшие боевые самолеты мира: top -10.
Источник изображения: invoen.ru

С опорой на ежегодный отчет сайта Flight Global (World Air Forces Report 2023) ресурс flugrevue.de представил свой рейтинг 10 лучших боевых самолетов мира.

Лучшие боевые самолеты мира

10-е место: истребитель Northrop F-5

403 действующих самолета

Семейство истребителей F-5 – один из немногих примеров американских боевых самолетов, добившихся большого успеха, особенно за пределами США. Машина спроектирована как легкий истребитель или истребитель-бомбардировщик. Многие дружественные США страны получили истребители F-5A/B Freedom Fighter, а затем и улучшенный F-5E/F Tiger II. Первый полет прототипа состоялся 30 июля 1959 года. К 1987 году было произведено 2246 серийных машин.

Истребитель F-5 Tiger II

В настоящее время крупнейшим пользователем является Южная Корея, имеющая 156 самолетов F-5E. В Европе ВВС Швейцарии все еще используют 18 F-5E Tiger II – на авиашоу их пилотажная группа «Partrouille Suisse» также поражает публику своими шестью F-5E, окрашенными в красно-белый цвет. «Partrouille Suisse» – единственная пилотажная группа в Западной Европе, сделавшая ставку на сверхзвуковой скоростной самолет оперативного назначения.

Касательно дальнейшего развития F-5, авторы отчета обращают внимание на Иран, где существуют модели «Азарахш», «Саеге» и «Каусар» – сразу три национальные производные F-5A, поставленных еще шахскому правительству в 60-х годах. «Каусар» (Kowsar) представили публике летом 2018 года как собственную разработку Ирана. Внешне он похож на привычный F-5, но, как утверждается, обладает современной авионикой и новым радаром (подробнее о боевых самолетах ИРИ читайте тут).

F-5 активно используется в Ботсване (11 едниц), Бразилии (42), Чили (10), Гондурасе (4), Иране (35), Кении (17), Мексике (3), Марокко (22), Южной Кореи (156), Швейцарии (18), Тайване (27), Таиланде (30), Тунисе (11), Венесуэле (6) и Йемене (11).

9-е место: Су-25

480 действующих самолетов

Сухой Су-25 был разработан в конце 60-х годов как классический боевой самолет. Впервые он поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Построено более 1000 экземпляров, многие из которых экспортированы. Помимо России (200 самолетов), многочисленные ВВС в Африке, Восточной Европе и Азии делают ставку на Су-25, получившего по классификации НАТО название «Лягушачья лапка» (Frogfoot). Кроме того, Перу владеет двумя действующими Су-25.

Штурмовик Су-25

Отмечается, что в России, как и в других странах, есть стремление привести самолет в соответствие с будущими требованиями путем постоянной модернизации. Текущая версия – Су-25М3. Однако, сколько из сохранившихся во всем мире образцов действительно готовы к полету, для авторов рейтинга остается открытым вопросом. В войне на Украине Су-25 участвуют с обеих сторон с февраля 2022 года. С 2010 года украинцы проводят собственную программу модернизации (Су-25М1), которая включает, среди прочего, улучшение авионики и усиление планера.

В России Су-25 известен по прозвищу «Грач». В конструкции штурмовика особое внимание уделяется прочности. Лобовое стекло выполнено из бронестекла, кабина экипажа окружена сварной титановой обшивкой толщиной до 24 мм. Прочное шасси позволяет Су-25 использовать плохо подготовленные взлетно-посадочные полосы, резервуары в фюзеляже и крыльях являются самогерметизирующимися. При необходимости два двигателя самолета также могут работать на бензине и дизельном топливе. Кроме того, для штурмовика Су-25 доступен широкий арсенал вооружений.

8-е место: Eurofighter Typhoon

526 действующих самолетов

Первоначально «Еврофайтер» разрабатывался как европейский ответ на лучшие боевые самолеты Варшавского договора, МиГ-29 и Су-27. С падением «железного занавеса» проект приостановили на несколько лет – на тот момент дорогой и маневренный истребитель для обеспечения превосходства в воздухе оказался не нужен.

Многоцелевой Eurofighter Typhoon

Однако, в конечном итоге, правительства стран, участвующих в проекте, Германия, Великобритания, Италия и Испания, решили продолжить разработку самолета и возложить на «Еврофайтер» новую военную роль. Истребитель, впервые взлетевший в 1994 году, с 1997 года получил название «Тайфун» и теперь представляет собой настоящий многоцелевой боевой самолет, способный выполнять самые разные роли.

Серийное производство началось в 2003 году, первые боевые машины поступили на вооружение в 2006 году. Глобальный маркетинг, начатый компанией Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, осуществляется, прежде всего, в странах Персидского залива. Здесь «Еврофайтер» находится на вооружении ВВС Саудовской Аравии (72 машины) и Омана (12). К ним также относятся Кувейт, получивший 6 из 28, заказанных в настоящее время «Тайфунов», и Катар с 4 из 24, заказанных.

В Европе «Еврофайтер Тайфун» стоят на вооружении ВВС Великобритании (119), Германии (138) и Италия (92). Испания заказала 20 истребителей в дополнение к своим 68 «Еврофайтерам». Австрия использует 15 истребителей «Еврофайиер» первого транша.

7-е место: F-35Lightning II

544 действующих самолета

Истребитель-бомбардировщик-невидимка пятого поколения F-35 входит в десятку самых используемых истребителей в мире только с 2022 года. Самолет разработан для замены F-16 и других более старых моделей и в настоящее время доступен в трех версиях: F-35A (с обычным взлетом и посадкой), F-35B (с вертикальным взлетом и посадкой) и F-35C (версия для авианосцев).

Истребитель ВС США F-35Lightning II

По мнению авторов отчета, несмотря на продолжающиеся проблемы «с прорезыванием зубов», самолет-невидимка от Lockheed Martin плывет по волне успеха. В настоящее время по всему миру находятся на вооружении чуть менее 800 F-35, в том числе около 180 в качестве учебно-тренировочных самолетов. Список заказов длиннее, чем когда-либо. Первоначальные заказы поступают не только из Германия (заказано 35 машин), но и из Чехии (24), Канады (88), Бельгии (34), Швейцарии (36), Финляндии (64), а также из других стран.

Боевые самолеты-невидимки присутствуют в ВВС Австралии (63), Японии (27), Южной Кореи (38), Нидерландов (18), Италии (16), Израиля (32), Норвегии (24) и Великобритании (26). На сегодняшний день крупнейшим пользователем являются США: в ВВС, ВМС и Корпусе морской пехоты США насчитывается более 300 активных самолетов Lightning II. (также по теме)

6-е место: Chengdu J-7 / F-7

798 действующих самолетов

В 60-х годах Китай начал производство копии советского истребителя МиГ-21. Боевой самолет, получивший обозначение J-7, впервые поднялся в воздух 17 января 1966 года и был изготовлен в многочисленных версиях. ВВС Китая и более 50 лет спустя продолжают делать ставку на прочный старый истребитель: на конец 2022 года на вооружении находилось 378 самолетов J-7. К ним добавляются еще 30 самолетов, эксплуатируемых ВМС Китая.

Боевой самолет НОАК J-7

Китай также экспортировал Chengdu J-7 в другие страны под обозначением F-7. Производство закончилось только в мае 2013 года, когда последние самолеты передали Бангладеш. Достоинства самолета – особенно для вооруженных сил бедных стран – очевидны: он недорогой и не особенно сложный с технической точки зрения, но при этом обладает достаточной боевой мощью и относительно прост в обслуживании. Построено более 2400 экземпляров J-7 и F-7, из которых в настоящее время 798 все еще числятся действующими.

Крупнейшими пользователями, помимо Китая, являются Пакистан со 135 машинами (плюс пять учебно-тренировочных FT-7) и Северная Корея со 120 самолетами (по состоянию на начало 2023 года).

5-е место: МиГ-29

822 действующих самолета

С поздней фазы холодной войны истребитель МиГ-29 все еще широко используется в 2023 году. С момента первого полета 6 октября 1977 года произведено более 1600 этого боевого самолета. В настоящее время крупнейшим пользователем является Россия, насчитывающая около 250 машин.

Истребитель МиГ-29

До 2004 года Германия также оставалась домом для 24 МиГ-29. Машины с 1988 года летали в Национальной народной армии ГДР в Прешене. Позже – после расформирования ВС Восточной Германии их передали на вооружение ВВС бундесвера.

Согласно отчету, последняя версия истребителя, которого когда-то боялись в НАТО, имеет обозначение МиГ-29М. В ВС России этот самолет называют МиГ-35. Помимо более мощных двигателей РД-33К производства фирмы Климова, новейший представитель семейства МиГ-29 оснащен системой управления полетом с четырехкратным резервированием, а также тремя полноцветными многофункциональными дисплеями в кабине. Кроме того, МиГ-35 оснащен новым бортовой РЛС с АФАР.

В настоящее время на вооружении ВВС России находится восемь МиГ-35, два из которых являются прототипами. Сообщается, что Россия в среднесрочной перспективе планирует заменить свои устаревшие варианты МиГ-29 новыми МиГ-35. В начале 2023 года правительство России объявило о возобновлении серийного производства этой модели.

МиГ-29 все еще используются примерно в 22 странах, включая Индию, Беларусь, Болгарию, Судан, Египет и Иран. В НАТО МиГ-29 по-прежнему представлены Болгарией и Польшей. Словакия в начале 2023 года пожертвовала свои МиГ-29 Украине. На этих боевых самолетах также летают ВВС Сербии.

4-е место: F/A-18 Hornet/Super Hornet

828 действующих самолетов

Прототип боевого самолета F/A-18 совершил свой первый полет 18 ноября 1978 года. Второе поколение F/A-18E/F «Супер Хорнет» летает с 1995 года. Большая часть действующих сегодня (Супер) «Хорнетов», около 550 штук, служат в ВМС и Корпусе морской пехоты США. Среди других пользователей – Австралия (24 F/A-18F и 12 EA-18G), Финляндия (55 F/A-18C/D), Канада (63 F/A-18C/D), Кувейт (34 F/A-18C/D, F/A-18E/ F), Малайзия (8 F/A-18D), Швейцария (25 F/A-18C/D) и Испания (72 F/A-18C/D).

F/A-18 Super Hornet

Двухместный истребитель F-18 разработан компанией Northrop и с самого начала адаптирован для использования на авианосцах. В качестве стандартного истребителя ВМС США он заменил устаревшие модели Vought A-7 Corsair II и McDonnell F-4 Phantom II. Кроме того, он стал долгожданным дополнением к более крупному истребителю F-14 Tomcat.

Используя предыдущий проект YF-17, компания Northrop ранее соревновалась с F-16 от General Dynamics в конкурсе, проводимом ВВС США, и проиграла. Но вместо того, чтобы похоронить проект, Northrop объединилась с McDonnell Douglas. Созданный в результате этого сотрудничества F/A-18 сделал карьеру на флоте. По состоянию на 2000 год были построены только F/A-18E/F и версия самолета РЭБ EA-18G Growler.

В начале 2023 года производитель Boeing объявил о прекращении производства «Супер Хорнет». 2025 год считается завершающим, после более чем 2000 произведенных «Хорнетов», «Супер Хорнетов» и EA-18G Growlers и 40-летнего производственного периода. По контракту с ВМС США Boeing еще не поставить 76 самолетов. Передача последнего из них запланирована на 2025 год.

3-е место: F-15 Eagle

961 действующий самолет.

Разработанный как высокопроизводительный перехватчик, F-15 «Игл» (Eagle) от Boeing официально принят на вооружение ВВС США 14 ноября 1974 года. В результате, между первым полетом 27 июля 1972 года и вводом боевого самолета в эксплуатацию прошло всего 27 месяцев. Позже последовал экспорт в Японию и Саудовскую Аравию.

Истребитель-бомбардировщик F-15 Eagle

Программа получила дополнительный импульс с появлением модернизированного F-15E, который впервые поднялся в воздух в конце 1986 года. В последующие годы «Игл» также выбрали Сингапур и Южная Корея. К ним присоединились заказы из Израиля (F-15I), Южной Кореи (F-15K), а в конце 2016 года из Катара (F-15QA).

Двухместный F-15E «Страйк Игл» и его более современные производные значительно расширили спектр применения модели. Если до настоящего времени самолет выполнял в основном свою первоначальную роль перехватчика, то «Страйк Игл» также может быть оснащен обширным вооружением класса «воздух-земля». Авторы отчета отмечают высокую грузоподъемность F-15E, который способен нести более 11 000 кг вооружений.

Хотя свой первый полет F-15 «Игл» совершил более 50 лет назад с авиабазы Эдвардс, конец модели,полагают эксперты, еще впереди: новый F-15EX Eagle II, как смена караула, уже на подходе.

2-е место: Су-27 / Су-30

1060 действующих самолетов.

Хотя Су-27 (по классификации НАТО «Фланкер»/Flanker) больше и сложнее МиГ-29, перехватчик превзошел меньший самолет по количеству активных самолетов. Вместе с тем, большую долю в них составляют многоцелевой вариант Су-30, а также машины, производимые в Китае.

Истребители Cу-30 ВМФ России

Впервые прототип Т-10-1 поднялся в воздух 20 мая 1977 года. Только после капитального ремонта конструкции этот образец стал успешным. Почти серийный Т-10-С совершил свой первый полет 20 апреля 1981 года.

По мнению авторов рейтинга, Су-27 похож на свой аналог, Boeing F-15 Eagle, по нескольким параметрам. Аналогичного размера и также с двойным оперением, «Фланкеры» также начали свою карьеру в качестве истребителей превосходства в воздухе. В последующие годы в облике двухместного Су-30 самолет также превратился в многоцелевой истребитель и истребитель-бомбардировщик. На сегодняшний день он по-прежнему является основой ВВС России, в которых несут службу 385 экземпляров Су-27, Су-30, а также Су-35 «Супер Фланкер».

На Западе Су-27 стал известным во многом благодаря «Кобре Пугачева» – эффектному воздушному маневру, впервые продемонстрированному летчиком-испытателем Виктором Пугачевым на авиасалоне в Париже в 1989 году. Эта фигура высшего пилотажа, впечатляюще подчеркнула особую аэродинамику Су-27. Другими пользователями модели являются ВВС Узбекистана, Вьетнама, Алжира, Эфиопии и Индонезии.

1-е место:  F-16 Fighting Falcon

2184 действующих самолета

Одноместный истребитель F-16 «Файтинг Фэлкон» (Fighting Falcon) производства Lockheed Martin, составляет около 15% мирового парка машин этого класса. Это делает модель, которая впервые поднялась в воздух 2 февраля 1974 года, бесспорным лидером составленного авторами топ-10 лучших боевых самолетов мира.

Лидер рейтинга F-16 Fighting Falcon

Благодаря крупным заказам из США и Европы, F-16, первоначально разработанный General Dynamics, достиг высоких показателей на раннем этапе. Относительно низкая начальная цена сделала их интересными даже для небольших стран. Как следствие, F-16 быстро превратился в новый стандартный боевой самолет НАТО.

Многочисленные улучшения и продолжающаяся программа модернизации гарантировали, что даже сегодня боеспособный «Фэлкон» не является частью старого железа. Серийное производство ведется с 1976 года. Последняя версия – это F-16V Block 70/72, который производится в Гринвилле. Как подержанный самолет, F-16 также пользуется большим спросом.

В настоящее время крупнейшими пользователями F-16 являются ВС США (775). За ними следуют Израиль (175), Турция (157), Египет (168), Южная Корея (118) и Греция (114). Всего было построено или заказано более 4500 экземпляров.

По материалам ресурса flugrevue.de

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