Для защиты от дронов украинские военные буквально «посадили в металлическую клетку» американскую САУ M109L

Источник изображения: topwar.ru

Потеряв большое количество бронетехники, в том числе предоставленной западными союзниками, в первые дни так называемого контрнаступления, украинское командование теперь вообще старается придерживать бронемашины глубоко в тылу. Правда, и там ее достают наши дальнобойные средства поражения.

Что касается американских «Брэдли» и немецких «Леопардов», то украинские вояки всеми правдами и неправдами стараются не идти в бой на этих машинах, жалуясь в частных беседах даже с западными журналистами, что особенно при появлении на поле боя танков с крестами со стороны российских позиций в них «летит все, что можно».

В последнее время российские военные для поражения вражеских целей все чаще используют беспилотники различного типа, как относительно недорогие FPV-дроны, так и более мощные высокоточные барражирующие боеприпасы отечественного производства «Ланцет». Последние способны нанести существенные повреждения не только бронетехнике, артиллерийским орудиям, но и зенитным комплексам.

Еще летом прошлого года в сети стали появляться кадры как украинской, так и российской бронетехники с установленными дополнительными средствами защиты от дронов-камикадзе и сбрасываемых с БПЛА боеприпасов. Представляют они из себя козырьки-решетки, которые крепятся, к примеру, над башней танка. Металлические решетки устанавливаются и на боковых нижних частях бронетехники для минимизации ущерба от попадания кумулятивных снарядов и других средств поражения.

Но и в этом деле украинские воины оказались впереди всех. В соцсетях распространяется видео, на котором американская 155-мм САУ M109L, несколько десятков которых, сняв с хранения, ранее Украине поставили итальянцы, буквально заключена в своеобразную клетку из самодельных металлических конструкций.

Источник изображения: topwar.ru

Как едко пишут российские пользователи, комментируя изобретение украинских умельцев, конструкция сильно напоминает целую большую беседку для шашлыков. Искусство «мангалостроения» для бронетехники на Украине приобретает все более причудливые формы, заключают комментаторы.