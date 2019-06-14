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14.06.2019
Газета.ru

"Поляки смелее русских": Дуда пожаловался Трампу на Россию

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Источник изображения: gazeta.ru

Президент Польши доказал Траму, что поляки лучше русских

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хотела бы "дружить" с Россией, но Москва все чаще показывает "неприятное, имперское лицо". На встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер также назвал поляков "большими смельчаками, чем русские". Однако дружба с "великим соседом" Варшаве нужна, добавил он.



Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.

"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша", - подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что Польша не хочет попадать в сферу российского влияния. Исторически обстоятельства сложились так, добавил он, что Москва "всегда хотела захватить" польские территории. "Я твердо уверен, что это самое большое желание польского народа - быть частью Запада с политической точки зрения", - подчеркнул польский президент.

Поляки, по его словам, более смелый народ, чем русские, и способны драться "до конца, несмотря ни на что". Дуда также обвинил Россию в "нападениях" на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году - это, по его мнению, "факты".

В ходе переговоров с Трампом Дуда договорился о закупке у США сжиженного природного газа на сумму в $8 млрд и самолетов F-35.

Кроме того, президенты США и Польши подписали договор о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

В совместной декларации об оборонном сотрудничестве предусматривается создание инфраструктуры для обеспечения присутствия "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения", передает НСН.

Кроме того, в документе идет речь о перспективе увеличения численности военнослужащих в Польше на одну тысячу человек - сейчас в стране дислоцированы 4,5 тыс. американских солдат и офицеров. При этом польская сторона берет на себя обязательства по обеспечению и размещению западных союзников.

В преддверии встречи с Дудой Трамп заявил, что рассчитывает на "отличные отношения" между Польшей и РФ. По его словам, это возможно, и Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с российской стороной.

Кроме того, он выразил надежду, что отношения России и Соединенных Штатов также наладятся.

Увеличение численности американских военнослужащих на территории Польши станет нарушением основополагающего соглашения между Россией и НАТО, заявлял еще в апреле глава российского МИД Сергей Лавров.

"Это отражает курс США на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что речь идет об акте, согласно которому существенные военные силы на территории новых участников НАТО не должны размещаться на постоянной основе. По словам Лаврова, в Москве следят за ситуацией вокруг переговоров Варшавы и Вашингтона, а вероятное размещение военных сил не поможет укрепить положение Европы.

Стоит отметить, что новые войска для Польши Трамп планирует не присылать из Америки, а перебросить из соседней ФРГ, которую он вновь жестко раскритиковал за отказ увеличить расходы на оборону.

Напомним, в сентябре 2018 года Варшава предложила США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию на постоянной основе. При этом отмечалось, что все расходы, а это порядка $1,5-2 млрд, польская сторона готова взять на себя.

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать эту военную базу Fort Trump ("Форт Трамп"). В настоящий момент американские военные базируются в районе городов Жагань, Свентушов, Болеслав и Сквежина.

Общая численность бригады ВС США насчитывает около 4,5 тысяч военных. В ее состав входят 58 танков M1A2 Abrams, примерно сто бронетранспортеров M3 Bradley и самоходных артиллерийских установок М109, а также 10 вертолетов AH-64E Apache и UN-60 Black Hawk. Кроме этого, в Польше находится многонациональный батальон НАТО, в рядах которого более тысячи военнослужащих.


Иван Апулеев

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