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ТАСС

В "Гидроприборе" сообщили, что новые образцы разработанных торпед не применялись в СВО

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Торпеда разработки "Концерна "МПО-Гидроприбор"
Торпеда разработки "Концерна "МПО-Гидроприбор" на испытаниях.
Источник изображения: © АО "Концерн МПО-Гидроприбор"

Сейчас такие снаряды не нужны в зоне спецоперации, уточнил представитель концерна Михаил Кеттуев

КРОНШТАДТ, 28 июня. /ТАСС/. Новейшие образцы торпед, разработанных концерном "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (в составе корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), не применялись в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал ТАСС представитель концерна Михаил Кеттуев в рамках Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"Эти новые образцы (торпеды, которые демонстрировались на стенде КТРВ на МВМС - прим. ТАСС) не применялись в зоне спецоперации на Черном море, у нас нет противника в виде военно-морского флота Украины. Основное назначение этих торпед - оружие ближнего боя. Из тех же самых торпедных аппаратов могут выстреливаться "Калибры", это в данный момент наиболее актуально", - сказал он.

По словам разработчика, концерн готов производить эти торпеды для ВМФ, если в этом будет необходимость. "Вот если будет подводная война, то, может быть, и будет востребовано это оружие тоже. <…> В случае необходимости мы готовы производить, процесс производства у нас не останавливается, мы делаем и для нашего флота, и для зарубежных флотов по их заявкам. Легко можно заместить одно изделие на другое, выбирайте, что дешевле, что легче. На данный момент эти изделия в зоне спецоперации не нужны, но, может быть, когда и пригодятся", - сказал он.

"В то же время концерн "Гидроприбор" разрабатывает системы противоминной войны: тралы, искатели, уничтожители, которые могут применяться на Черном море для снижения минной опасности", - заключил Кеттуев.

На МВМС-2023 концерн впервые представил новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ. Также были продемонстрированы и другие разработки КТРВ, включая глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2 и малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" со встроенной антиторпедой.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило свыше 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

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