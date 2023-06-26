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ТАСС

Источник рассказал об эффективности БРК "Бастион" в СВО против наземных целей

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Комплекс «Бастион»
Комплекс «Бастион».
Источник изображения: militarynews.ru

Изначально береговой ракетный комплекс разрабатывался как противокорабельный

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс" показал высокую эффективность при поражении наземных целей в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023) сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"На начальном этапе спецоперации были применены несколько десятков ракет "Оникс" по наземным целям противника. Они подтвердили высокую эффективность комплекса", - сказал собеседник агентства, отметив, что о фактах боевого применения БРК "Бастион" неоднократно сообщало Минобороны РФ.

Он напомнил, что впервые "Бастион" разработки реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") был применен против наземных целей террористов в ходе операции российских войск в Сирии.

БРК "Бастион" первоначально задумывался как противокорабельный. В ходе операции в Сирии его начали использовать для поражения наземных радиоконтрастных целей боевиков.

По данным из открытых источников, дальность поражения БРК "Бастион" составляет порядка 500 км, также ведутся работы по увеличению дальности полета ракет комплекса.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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