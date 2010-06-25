В любом районе Мирового океана



Российская боевая авиация использует широкую номенклатуру средств поражения разработки Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Источник: НВО Российская боевая авиация использует широкую номенклатуру средств поражения разработки Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".Источник: НВО

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" покажет на MBMC-2017 свою лучшую продукцию

Восьмой Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при участии Министерства обороны России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель этого оружейного шоу – ООО "Морской салон". Принято более 350 заявок на участие в МВМС-2017, из них 36 – от иностранных компаний.

Во время работы салона будут продемонстрированы образцы продукции предприятий, разрабатывающих и выпускающих военно-морское вооружение и технику. Среди наиболее заметных экспозиций – Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Эта интегрированная структура включает в себя более трех десятков обществ, которые разрабатывают и производят морские наступательные и оборонительные системы, противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования, подводное оружие и подводно-технические средства специального назначения; продукцию на основе технологий двойного назначения, в том числе в сфере морских и информационных технологий.

Предприятиями корпорации за многие годы плодотворной работы накоплен богатый опыт создания передового противокорабельного, торпедного и противоторпедного, минного и противоминного оружия, средств ведения подводной акустической борьбы, систем подводного наблюдения и охраны районов (объектов).

Создаваемые на предприятиях Корпорации ТРВ современные системы оружия охватывают широкий спектр противокорабельных ракет и комплексов оперативно-тактического и тактического класса, предназначенных для вооружения носителей различных видов – морских, береговых и авиационных.

Корпорация занимает устойчивые позиции в области производства высокоточного морского оружия в России и одно из ведущих мест в мире. Поставки КТРВ морского вооружения для Российской армии составляют более 70%. Совокупная выручка от реализации готовой продукции интегрированной структуры в области мирового производства морского вооружения – более 15%.

Почти все изделия КТРВ обладают хорошим экспортным потенциалом. Линейка продукции для инозаказчиков регулярно обновляется. Сегодня мы расскажем об изделиях КТРВ, которые будут представлены на салоне. Это продукция головного предприятия корпорации, АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка", АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион", АО ВПК "Научно-производственная корпорация машиностроения", АО "Концерн "Морское подводное оружие – гидроприбор".

КОМПЛЕКСЫ, КОМПЛЕКСЫ...

В июне 2015 года на вооружение ВМФ был принят подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) "Бастион". Он получил мировую известность благодаря участию в крымских событиях. Во время боевой вахты в Средиземном море, помогая Сирии бороться с мировым терроризмом, ПБРК "Бастион" обеспечивал прикрытие побережья. Он способен делать это в зоне 600 км и поражать надводные корабли противника любого класса на дистанции до 300 км в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

СПУ К-340П комплекса К-300П "Бастион-П" в стартовом положении Источник: www.navy.ru

"Бастион", оснащенный ракетой "Яхонт", относится к ПКРК четвертого поколения. Ракета "Яхонт" предназначена для борьбы с одиночными и групповыми надводными целями в условиях сильного радиоэлектронного и огневого противодействия. Ее дальность – 300 км.

Сразу после выхода ПРК из пусковой шахты начинает работать ускоритель, он придает ракете скорость 2М, после его выгорания включается основной двигатель, который разгоняет "Яхонт" до 2,5М. Выводит ракету в район цели инерциальная навигационная система, затем включается головка самонаведения ракеты. Она предварительно захватывает цель. После этого ракета снижается на предельно малую высоту (10–15 м) и на завершающем этапе полета находится ниже зоны действия ПВО. На конечном этапе полета вновь включается РЛС, сопровождая цель.

Стрельба возможна как одной ПКР, так и залпом против нескольких кораблей противника. В этом случае ракеты летят "стаей", взаимодействуя между собой, определяя важность каждой цели, выбирая тактику действий. Каждая ракета способна противодействовать радиоэлектронным помехам и системе ПВО.

Среди достоинств ракеты – загоризонтная дальность стрельбы, принцип действия "выстрелил и забыл", высокая скорость на всех участках полета, большой набор траекторий полета и их комбинирование. "Яхонт" может устанавливаться также на надводные корабли, подлодки. Эта ракета не имеет аналогов в мире.

Запас хода "Бастиона" – 1000 км, время на подготовку ПКРК к стрельбе всего три минуты. Интервал между двумя запусками ракет в случае залповой стрельбы – 2,5 секунды. Точка развертывания комплекса может находиться в нескольких десятках километрах от береговой черты. Сегодня существуют модификации ПКРК: подвижная – "Бастион-П" и стационарная – "Бастион-С".

Другой ПБРК, "Бал-Э" с противокорабельными крылатыми ракетами Х-35Э, предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Он способен поражать боевые надводные корабли водоизмещением до 5 тыс. т и морские транспорты, одновременно обстреливая до 32 целей.

Комплексы "Бастион" и "Бал-Э" прекрасно дополняют друг друга и при совместном использовании способны решать задачи береговой обороны оптимальным образом.

Замыкает тройку корабельный комплекс "Уран-Э" на базе ракеты Х-35Э. Он создан для поражения быстроходных ракетных, торпедных и артиллерийских катеров, надводных кораблей, транспортов водоизмещением до 5 тыс. т. Им вооружаются надводные корабли, катера и вспомогательные суда. "Уран-Э" одновременно обстреливает до 6 надводных целей, имеет возможность залповой стрельбы (до 16 ракет).

Сегодня общепризнано, что по критерию "стоимость-эффективность" "Уран-Э" – один из лучших в мире. Комплекс давно экспортируется во многие страны.

В ТЕХ ЖЕ РАЗМЕРАХ, НО С НОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Авиационная тактическая противокорабельная управляемая ракета Х-35УЭ (по кодификации НАТО – AS-20 Kayak) предназначена для уничтожения надводных целей водоизмещением до 5 тыс. т. Выполняя маршевый полет к цели на высоте 10–15 м, ракета на конечном участке полета снижается до 3–5 м над уровнем моря, что затрудняет работу корабельных средств ПВО.

После старта Х-35УЭ может разворачиваться в горизонтальной плоскости на угол до 130± и эффективно поражать цели на расстоянии до 260 км. Изделие всепогодно, может применяться при шестибалльном шторме, устойчиво к радиоэлектронному и огневому противодействию противника. Максимальная дальность обнаружения и захвата цели активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения – до 50 км.

Прицеливание, захват и поражение цели происходят автоматически, вероятность человеческой ошибки сведена к минимуму. Ракета не зависит от импортных поставок, так как при ее производстве используются исключительно российские комплектующие.

Пусковые установки этих ракет могут размещаться на надводных кораблях, береговых ракетных комплексах "Бал-Э", "Бастион", на истребителях МиГ-29К, Су-30МК, Су-35, МиГ-29КУБ, МиГ-35. До 2019 года Х-35УЭ вооружат вертолеты корабельного базирования Ка-52К.

Проникающая осколочно-фугасная боевая часть ракеты позволяет надежно поражать надводные суда водоизмещением до 5 тыс. т. Контроль состояния ракеты, ввод полетного задания и проведение пусковых операций автоматизированы, время подготовки к пуску из холодного состояния 60 секунд.

Ракета имеет возможность стрельбы залпом с интервалом три секунды. Большой задел для модернизации, в том числе для использования более энергоемкого топлива, позволяет значительно увеличить дальность полета.

По сравнению с зарубежными аналогами комплексы с этой ПКР отличаются сравнительно низкой стоимостью в сочетании с высокой эффективностью. С этой точки зрения ракета способна конкурировать с американской ПКР "Гарпун" и французской "Экзосет", хорошо зарекомендовавшей себя еще в конфликте на Фолклендских островах.

КТРВ активна в импортозамещении. Двигатели для Х-35Э поставляла украинская сторона. Х-35УЭ с увеличенной вдвое дальностью оснащена российским двигателем производства "Сатурн". Ракета полностью цифровая, со спутниковой системой навигации, имеет повышенную помехозащищенность, может подходить к цели с любого направления. Комбинированная система наведения с использованием спутниковой навигации и активно-пассивной радиолокационной ГСН обеспечивает Х-35УЭ широкий спектр поражаемых целей, в том числе в условиях РЭП. Х-35УЭ выполнена в тех же габаритах, что и Х-35Э, что обеспечивает их взаимозаменяемость.

ПОД МАРКОЙ "Х"

Новое поколение высокоточного оружия КТРВ по своим тактико-техническим характеристикам в два-три раза превышает показатели своих предшественников, а по боевым возможностям находится на уровне лучших мировых образцов. Успешно развивается, в частности, направление высокоскоростных (со скоростью более 3М) авиационных управляемых ракет на базе комбинированного прямоточного воздушно-реактивного двигателя типа Х-31. В последних разработках – Х-31ПД (противорадиолокационная) и Х-31АД (противокорабельная) – увеличены скорости полета и мощность боевой части.

Авиационная высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31А предназначена для поражения боевых надводных кораблей различных классов до эсминца включительно, а также десантных и транспортных судов, следующих одиночно или в составе конвоев.

Авиационные высокоскоростные противорадиолокационная ракета Х-31ПД и противокорабельная ракета Х-31АД. МВМС-2015 Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Х-31А может использоваться практически с любого самолета-носителя, на котором имеется бортовая система целеуказания с дальностью действия более 50 км. Корпорация в 2015 году сообщила о возможности размещения ракеты Х-31 на борту палубной версии вертолета Ка-52К в случае модернизации бортовой РЛС. Это позволит повысить дальность обнаружения вертолетом целей вдвое – почти 200 км.

На базе Х-31А создана высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД. От своего прототипа она отличается значительно большей дальностью пуска (до 120–160 км) и увеличенной на 15% мощностью боевой части. Носители Х-31АД – самолеты Су-30МК (МКИ, МКМ, МК2), Су-35, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35 и др. На Западе ракета получила обозначение AS-17 Kripton.

Обе ракеты могут применяться днем и ночью, при волнении моря до 4–5 баллов и в любых метеоусловиях, при активном радиоэлектронном и огневом противодействии противника. Причем как по целям с заранее известными координатами, так и обнаруженным самолетной РЛС – это основной способ.

Среднее число попаданий ракеты Х-31АД, необходимое для поражения цели типа "эсминец", два, типа "ракетный катер" – 1.

Управляемая ракета Х-59МК повышенной дальности класса "воздух-поверхность" с активной радиолокационной головкой самонаведения предназначена для поражения широкой номенклатуры радиолокационно-контрастных надводных целей с ЭПР более 300 кв. м в любое время суток в простых и сложных погодных условиях при волнении моря до шести баллов в открытом море и вблизи береговой черты. Возможно групповое применение ракет. Входит в состав вооружения авиационных комплексов типа Су-30.

Российская высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия Х-59 "Овод" (AS-13 Kingbolt) Источник: http://www.aex.ru/

Максимальная дальность стрельбы по цели типа "эсминец-крейсер" – 285 км, по цели типа "катер" – 145 км. Вероятность попадания в крейсер или эсминец составляет 0,9–0,96, в катер – 0,7–0,93. Для поражения катера достаточно одной ракеты, а расчетное среднее число попаданий для уничтожения крейсера или эсминца – 1,8 и 1,3 соответственно.

Назначение многоцелевой авиационной управляемой ракеты Х-59МК2 – поражение неподвижных наземных целей с известными координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону.

В классе управляемых ракет "воздух-поверхность" общего назначения (многоцелевых) следует отметить Х-38МЛЭ модульного исполнения. Она оснащена комбинированной системой наведения, включающей инерциальную систему и ГСН лазерного типа для конечного точного наведения. Ею будет вооружен перспективный российский авиационный комплекс 5-го поколения.

На этой ракете применяются осколочно-фугасная или проникающая боевые части. Маршевый двигатель – двухрежимный твердотопливный. При запуске с вертолета в задней части ракеты размещаются ускорители.

НЕТ ЕЕ БЫСТРЕЕ

"Шквал-Э" – единственная в мире серийная ракета, способная развивать под водой скорость до 100 м/с. Достигается это за счет подводного реактивного двигателя, работающего на гидрореагирующем твердом топливе, дающем большую тягу. Но главное – ракета движется под водой в кавитационной полости – паровом пузыре, что снижает сопротивление воды.

За ракетой-торпедой долго и не очень успешно охотились американцы. Россия действительно лидирует в этой области.

Подводная ракета "Шквал-Э" разработки ГНПП "Регион" Источник: Анатолий Соколов / ИА "Оружие России"

ВО ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ ГЛУБИН И СКОРОСТЕЙ

Результатом эволюции российского торпедного оружия стала управляемая глубоководная самонаводящаяся 533-мм торпеда УГСТ. Она предназначена для поражения надводных кораблей и подводных лодок. Различные модификации торпеды могут быть включены в состав боекомплекта носителей с торпедными аппаратами как российского стандарта, так и стандарта НАТО. Это новая торпеда для оснащения российских ПЛ. Она пришла на смену в комплекте субмарин универсальной торпеды типа УСЭТ-80. Новинка принята на вооружение в 2014 году.

УГСТ относится к тепловым (парогазовым) торпедам, ее двигатель работает на однокомпонентном топливе. Движитель водометный. У торпеды двухплоскостные рули, снижающие шумность. Они выдвигаются за пределы калибра после выхода из торпедного аппарата.

Торпеда оборудована активно-пассивной системой самонаведения по кильватерному следу с комплексом активных многоканальных гидролокаторов. Радиус реагирования системы по надводным кораблям 1200 м, по субмаринам – до 2500 м. Торпеда может использоваться в режиме управления по проводам на дальности от 2 до 25 км, а также имеет режим следования по маршруту. Боевая часть имеет несколько вариантов комплектования в зависимости от массы, состава взрывчатого вещества и системы инициирования.

Существуют две модификации УГСТ: длиной 7,2 м для российских торпедных аппаратов и 6,1 м – для натовских. В УГСТ реализована концепция современной торпеды: повышен интеллектуальный уровень бортовой аппаратуры, достигнуты высокие ТТХ: скорость торпеды может достигать 65 узлов, максимальная дальность хода – 60 км.

Важная отличительная особенность торпеды – ее модульная конструкция. Она дает возможность быстро комплектовать УГСТ под конкретные условия боевого применения. Головная часть торпеды имеет затупленную форму с плоской стенкой, за которой установлена антенна ССН.

Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2 предназначена для поражения современных подводных лодок в любом районе Мирового океана с соленостью воды 30–35 промилле и температурой воды от 0 до +25 ±С, во всех диапазонах глубин и скоростей их хода. Как цели рассматриваются и крупнотоннажные надводные боевые корабли и суда противника, а также неподвижные надводные цели. Используется ТЭ-2 как с подводных лодок, так и с надводных кораблей, в автономном и телеуправляемом режимах.

Торпеда отличается трехлучевой противокорабельной системой самонаведения, активным неконтактным электромагнитным взрывателем, срабатывающим при проходе торпеды вблизи НК или ПЛ. Разрабатывается в трех модификациях: с механическим, электрическим вводом данных и с электрическим вводом данных через контрольно-пусковой пульт.

ТЭ-2 пользуется спросом у инозаказчиков.

Авиационная противолодочная ракета АПР-3М "Орел-М" предназначена для поражения современных и перспективных подводных лодок, в том числе многоцелевых атомных ракетных, при скорости их хода до 40 узлов в подводном (на глубинах до 800 м), перископном и надводном положениях. Способна она уничтожать и надводные корабли в любых акваториях Мирового океана, в том числе в районах с малыми глубинами (60–150 м) при волнении моря до 6 баллов.

Модернизированная ракета АПР-3МЭ – дальнейшее совершенствование ракеты АПР-3Э: уменьшены массо-габаритные характеристики, увеличены дальность хода за счет времени работы двигательной установки, радиус реагирования системы самонаведения, повышены точность, быстродействие и помехозащищенность, надежность ракеты, расширен диапазон глубин ее применения.

АПР-3МЭ отличается от АПР-3Э наличием бортовой интегрированной системы управления с бесплатформенной инерциальной навигационной системой на современной элементной базе, что расширяет боевые возможности ракеты в составе авиационных и морских противолодочных комплексов, а также большей простотой обслуживания.

Ракета может применяться с противолодочных самолетов, вертолетов в режиме полета или висения по данным первичного целеуказания.

Антиторпеда (АТ) комплекса «Пакет-Э/НК» Источник: http://arsenal-otechestva.ru/

ПОДВОДНЫЕ ЛОВУШКИ

Для противодействия гидроакустическим комплексам подлодок и надводных кораблей, гидроакустическим средствам наблюдения и для противодействия системам самонаведения торпед специалисты КТРВ создали самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ. Это средство может эффективно применяться в любом районе Мирового океана.

Приборы способны подавлять гидроакустические средства противолодочных сил, системы самонаведения торпед, отвлекать противолодочные силы на ложные направления, отводить от ПЛ самонаводящиеся торпеды.

В режиме подавления приборы излучают мощные гидроакустические помехи, в режиме ловушки – имитируют ходовые шумы и эхо-сигналы ПЛ, маневрируя по программе, соответствующей поведению ПЛ при уклонении от противолодочных сил и от самонаводящихся торпед. Это обеспечивает система управления движением.

В головной части размещается бортовая электронно-акустическая аппаратура для акустической имитации первичного (шум) или вторичного (эхо) акустических полей движущейся ПЛ, а также для создания прицельной по частоте помехи гидролокаторам сил ПЛО противника.

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены и уточнены по требованию заказчика.

"МАЛЫШКА" И ЕЕ АНТИПОД

Аналогов малогабаритному противолодочному комплексу с антиторпедой "Пакет-Э/НК" у западных конкурентов нет. Он может поражать ПЛ в ближней зоне корабля и уничтожать торпеды, атакующие корабль. Комплекс применяется при любых метеоусловиях, при температуре наружного воздуха от – 40±С до + 45±С, скорости ветра до 20 м в секунду, волнении моря до 5 баллов. В состав системы "Пакет-Э/НК" вошли тепловая торпеда типа МТТ "Малышка" и антиторпеда М-15.

В 2010 году комплекс противоторпедной защиты был принят на вооружение Военно-морского флота РФ. "Пакет-Э/НК" предлагается и зарубежным заказчикам. В таком случае он может устанавливаться на кораблях зарубежной разработки. Кроме того, существуют отечественные проекты экспортных кораблей, в составе вооружения которых изначально предусматривается комплекс противоторпедной защиты.

При обнаружении цели автоматика ГАС самостоятельно определяет ее тип и выдает целеуказание торпедам или антиторпедам. Их выброс производится при помощи порохового аккумулятора давления. Далее торпеда или антиторпеда падают в воду и начинают искать цель при помощи собственной аппаратуры.

Во время запуска торпеды корабль-носитель может двигаться со скоростью до 20 узлов. Не допускается запуск торпеды или антиторпеды при глубине моря менее 40 м.

"Пакет-Э/НК" способен бороться как с торпедами, так и с подлодками противника.

Специализированная антиторпеда М-15 для перехвата торпедного вооружения противника имеет некоторые особенности: большую максимальную глубину хода в сравнении с МТТ. Но у нее меньшая дальность хода. По габаритам она почти не отличается от торпеды МТТ.

Для быстрого разгона до максимальной скорости и быстрого уничтожения обнаруженной торпеды М-15 оснащается реактивным двигателем. В корпусе двигателя находится заряд гидрореагирующего твердого топлива. При попадании антиторпеды в воду начинается реакция сгорания топлива, приводящая к образованию тяги.

ПРОТИВ БОЕВЫХ ПЛОВЦОВ

С помощью гидроакустической станции (ГАС) обнаружения малоразмерных подводных объектов "Маяк-2014Б" можно наблюдать за подводной обстановкой акваторий, автоматически обнаруживать, классифицировать и сопровождать проникающие в зону освещения ГАС подводные объекты. Выносные гидроакустические устройства с секторами обзора от 900 до 3600, устанавливающиеся на глубине 2–60 м, позволяют обнаруживать объекты на дистанции до 800 м.

Предыдущий вариант стационарной гидроакустической станции "Маяк-2014" служит для обнаружения и сопровождения боевых пловцов.

БЕЗ ВЫТРАВЛИВАНИЯ

Морские донные мины МДМ-1и МДМ-3 поражают корабли малого водоизмещения всех типов, подводные лодки (ПЛ) в надводном и подводном положениях, а также десантно-высадочные силы. В их конструкции предусмотрена возможность программирования по широкому спектру целей.

МДМ-1 предназначена для создания минной опасности и поражения надводных кораблей и ПЛ в надводном и подводном положении. Мина имеет локальный трехканальный неконтактный взрыватель, формирующий опасную зону в виде полусферы и реагирующий на акустическое, электромагнитное и гидродинамическое поля кораблей-целей. Взрыватель допускает использование мины и в трехканальном варианте, и в двухканальном.

Принцип действия неконтактного взрывателя обеспечивает эффективную защиту мины от вытраливания современными неконтактными тралами и от естественных помех. Расположение на грунте и камуфляжная окраска корпуса обеспечивают малую заметность мин как для гидроакустической станции миноискания ПЛ и НК, так и для средств обнаружения, которыми оснащены подводные противоминные аппараты (ROV).

Морская донная мина МДМ-3 используется с авиационных носителей, имеющих устройства для подвески мин и взведения предохранительных приборов для отделения мин от летательных аппаратов и надводных кораблей, имеющих минные пути и скаты или минносбрасывающие устройства. Постановка мин с НК идет на скорости хода до 15 узлов, с ЛА – при полете на высоте не менее 500 м со скоростью до 1000 км/ч.

При попадании на сушу или мелководье (при авиационных постановках), а также по окончании заданного срока службы мина самоликвидируется.