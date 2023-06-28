Кабмин ФРГ за первую половину года одобрил поставки оружия на €4,62 млрд

Больше всего одобренных контрактов приходится на Украину - на сумму в €1,18 млрд

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Германия с 1 января по 19 июня одобрила экспорт вооружений за границу на сумму в €4,62 млрд, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такой ответ от кабмина ФРГ получила в ответ на парламентский запрос Левая партия, передает агентство DPA.

Больше всего одобренных контрактов приходится на Украину - на сумму в €1,18 млрд. На втором месте Венгрия с договоренностями объемом €1 млрд, на третьем Кипр - €266 млн. Также в первой десятке за отчетный период Великобритания, Индия, Польша, США, Финляндия, Франция и Южная Корея.

"Поставки оружия в кризисные регионы не являются вкладом в ответственную внешнюю политику, это лишь приносит больше выручки оборонным концернам", - прокомментировала статистику депутат от левой партии Севим Дагделен.

По итогам 2022 года правительство ФРГ утвердило военные контракты на общую сумму в €8,36. Рекордным же стал 2021 год - €9,35 млрд. Тогда Берлин еще не поставлял оружие киевским властям.