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ТАСС

Кабмин ФРГ за первую половину года одобрил поставки оружия на €4,62 млрд

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Больше всего одобренных контрактов приходится на Украину - на сумму в €1,18 млрд

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Германия с 1 января по 19 июня одобрила экспорт вооружений за границу на сумму в €4,62 млрд, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такой ответ от кабмина ФРГ получила в ответ на парламентский запрос Левая партия, передает агентство DPA.

Больше всего одобренных контрактов приходится на Украину - на сумму в €1,18 млрд. На втором месте Венгрия с договоренностями объемом €1 млрд, на третьем Кипр - €266 млн. Также в первой десятке за отчетный период Великобритания, Индия, Польша, США, Финляндия, Франция и Южная Корея.

"Поставки оружия в кризисные регионы не являются вкладом в ответственную внешнюю политику, это лишь приносит больше выручки оборонным концернам", - прокомментировала статистику депутат от левой партии Севим Дагделен.

По итогам 2022 года правительство ФРГ утвердило военные контракты на общую сумму в €8,36. Рекордным же стал 2021 год - €9,35 млрд. Тогда Берлин еще не поставлял оружие киевским властям. 

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Страны
Великобритания
Венгрия
Германия
Индия
Кипр
Польша
США
Украина
Финляндия
Франция
Южная Корея
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