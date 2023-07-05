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Известия.ru

Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в I полугодии 2023 года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Минэкономики Германии: Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в I полугодии 2023 года

Власти Германии в первом полугодии 2023 года разрешили поставить Киеву оружие на €1,65 млрд, что автоматически сделало Украину его крупнейшим получателем. Такие данные приводит 4 июля министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Согласно отчету, за первые шесть месяцев текущего года ведомством были выданы отдельные разрешения на экспорт оружия на сумму около €5,22 млрд. Тогда как за тот же период в 2022 году этот показатель составлял €4,16 млрд.

Большую часть соответствующих документов получили страны Евросоюза (ЕС), НАТО, партнеры альянса, Украина и Республика Корея — около 90%. Первую десятку составили Венгрия (второе место после Украины), США (третье), Кипр, Франция, Великобритания, Южная Корея, Индия, Польша и Финляндия.

По словам статс-секретаря немецкого ведомства Свена Гигольда, эти данные «демонстрируют продолжающуюся поддержку Украины со стороны Германии».

До этого, 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus, чтобы они не использовались для нанесения ударов по России.

Ранее, 12 июня, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлин должен втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Также он попросил Берлин о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

3 июля в городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии около 30 человек вышли на демонстрацию перед зданием местной школы, где проводила встречу с учениками министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Протестующие выступили против поставок оружия Украине.

27 июня прекращения поставок оружия Украине потребовал от западных политиков депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по обороне и член парламентской группы НАТО полковник Герольд Оттен. По его мнению, такая поддержка влияет на собственный оборонный потенциал европейских стран.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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