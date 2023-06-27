В Европе заговорили о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. От кого пытаются защититься страны ЕС?

Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать системы защиты от гиперзвукового оружия в ближайшие три года. Об этом пишет газета Daily Telegraph, ссылаясь на исполнительного директора компании Эрика Беранже.

Защитная система может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час [11 тысяч километров в час] Эрик Беранже Исполнительный директор компании MBDA

Он также отметил, что система разрабатывается командой под руководством MBDA, которая частично принадлежит британской оборонной компании BAE Systems.

Издание пишет, что у корпорации на сегодняшний день есть соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение ближайших трех лет.

Эрик Беранже отметил, что для MBDA в приоритете «направлять Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам».

Как Британия и США пытались заняться разработкой системы защиты от гиперзвукового оружия еще год назад

Еще в июле 2022 года британские СМИ писали о том, что США и Соединенное Королевство разрабатывают системы защиты от гиперзвукового оружия. При этом журналисты указывали, что это направление мало развито.

Тогда же президент компании-поставщика Пентагона Raytheon Уэс Кремер заявил, что в Штатах область защиты от гиперзвукового оружия находится в зачаточном состоянии. По его словам, Raytheon представила единственный в США проект такой системы.

В свою очередь, глава компании Cohort Энди Томис, который занимается поставкой техники для британских ВМС, подтвердил, что его корпорация занимается разработкой средств противодействия гиперзвуковому вооружению. При этом он назвал это сложной задачей.

Летом того же года Штаты провели третье успешное испытание подряд гиперзвукового оружия. Испытанное изделие представляло собой ракету с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon.

Попытка США опередить Россию в разработке гиперзвукового оружия

В начале текущего года появилась информация о том, что военно-морские силы США планируют начать испытательные пуски гиперзвуковых ракет со стелс-эсминца Zumwalt (DDG-1000) одноименного типа в декабре 2025 года. Отмечалось, что в настоящее время ведутся работы по внесению изменений в конструкцию корабля.

Появление гиперзвукового оружия на борту эсминца ВМС Zumwalt к 2025 году станет историческим и значительным событием, поскольку оно обеспечит новую "скорость атаки" для надводного военного корабля Американское издание 19FortyFive

В ответ на это директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что страна опередила Штаты в вопросе разработки, а также постановки на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия.

Эксперт также отметил, что Вашингтон стремится сократить данное отставание от Москвы, однако у него не получается это сделать.

США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений Владимир Ермаков Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России

С критикой в адрес Штатов выступил и военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, США не хватает прорывных технологий для создания эффективного гиперзвукового оружия. Он также упомянул, что в 2018 году Россия анонсировала гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». После этого Вашингтон «напряг все свои финансовые мускулы» для создания гиперзвукового оружия.

Владимир Путин о наличии у России гиперзвукового оружия

В конце марта этого года президент России Владимир Путин напомнил о наличии у государства гиперзвукового оружия и иных современных систем. По его словам, Москва фактически не применяет данное оружие, но оно уже есть на вооружении.

Ну и наконец — нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития cухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия [в 2014 году], а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть Владимир Путин Президент России

Кроме того, российская сторона допустила передачу российских гиперзвуковых технологий дружественным странам. Но лишь в том случае, если в Москве будет принято соответствующее политическое решение. Также было упомянуто о российско-индийском проекте семейства сверхзвуковых ракет BrahMos.

Не только США и Европой едины

16 июня израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке новой противоракеты Sky Sonic, которая предназначена для борьбы с гиперзвуковым оружием.

Как указали СМИ, Sky Sonic находится на стадии разработки и не проходила испытания. Многоступенчатую ракету разрабатывали в течение нескольких лет втайне от других стран. Также отмечалось, что проект представили в США и отзывы были положительными.

В этом же месяце воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили неуязвимую для средств противоракетной обороны (ПРО) гиперзвуковую ракету «Фаттах» с дальностью до 1400 километров.

Уточнялось, что «Фаттах» с твердотопливным двигателем способна преодолеть все системы противоракетной обороны и поразить их.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин выразил сомнение, что иранская гиперзвуковая ракета соответствует заявленным характеристикам.

Однако, по его мнению, демонстрацией ракеты Тегеран подал сигнал Израилю и США. Дандыкин также исключил вероятность передачи Ираном России подобных боеприпасов, так как в российских арсеналах есть «весь спектр крылатых и баллистических ракет».