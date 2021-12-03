Европейский рубеж стратегической ПРО Америки

Несмотря на заявления Вашингтона о противодействии иранской и северокорейской угрозам, американские ракеты создают проблемы прежде всего Москве. Фото с сайта www.army.mil.

США меняют конфигурацию противодействия России

По замыслу НАТО, противоракетная оборона альянса однажды станет способна защитить от ракетных атак весь Европейский континент. Развертывание ПРО США на территории Европы (Турция, Польша, Румыния, Германия, Испания, Великобритания, Норвегия, Дания) создает главные угрозы для российских стратегических ядерных сил и заставляет военное руководство России принимать ответные меры.

На суше

Политика противоракетной обороны США в Европе строится на основе Европейского поэтапного адаптивного подхода (European Phased Adaptive Approach, EPAA), официально предназначенного для защиты Европы от баллистических ракет, запущенных из Ирана. Помимо этого европейские страны развивают некоторые собственные противоракетные инициативы, в частности проект Twister.

Принятый администрацией Обамы вскоре после прихода в Белый дом в 2009 году план EPAA делал ставку на системы ПРО Aegis морского и наземного базирования с ракетами-перехватчиками SM-3 и интеграцию с развивающейся сетью других средств ПВО и ПРО, включая наземные и космические датчики.

После некоторых изменений план EPAA включает три этапа, в соответствии с которыми в 2011 году в турецком селении Кюреджик была размещена радиолокационная станция дальнего обнаружения AN/TPY-2, а в 2012 году на авиабазе Рамштайн в Германии – командный центр ПРО. В 2016 году на авиабазе Девеселу в Румынии построен наземный объект Aegis Ashore. Второй аналогичный наземный объект на военной базе Редзиково в Польше должен быть введен в строй в 2022 году.

На море

Параллельно происходит модернизация средств ПРО ВМС США. Ракеты SM-3 заменяются на модели увеличенной дальности. Активы флотов союзников США – например, крейсеры с системами ПРО Германии и Голландии – интегрируются в единую систему с наземными радарами ПВО и ПРО, а также с бортовыми радарами летательных аппаратов.

Компания Raytheon интегрирует корабельные радары различных европейских производителей (в частности, распространенные радары Thales) с американской системой Aegis с помощью двухдиапазонного канала передачи данных либо даже с использованием стандартного канала обмена данными НАТО Link 16. Таким образом, корабли ВМС Франции, Италии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов задействованы в коллективной противоракетной обороне стран НАТО.

Это открывает для ракет-перехватчиков системы Aegis возможность «удаленного взаимодействия», то есть наведения SM-3 на цель с помощью датчиков, удаленных от стартового корабля, в том числе даже кораблями НАТО, не имеющими на борту таких противоракет. Например, радары кораблей ВМС Дании и Норвегии интегрированы с Aegis, однако на них не установлены противоракеты, хотя поставка ракет-перехватчиков этим странам уже обсуждается.

В воздухе и в космосе

Помимо сети наземных и корабельных радаров и мобильных радаров X-диапазона AN/TPY-2 производства Raytheon Соединенные Штаты рассчитывают разместить на различных авиационных платформах, включая БПЛА, бортовые инфракрасные сенсорные платформы (Airborne Infrared, ABIR). Ожидается, что они позволят одновременно отслеживать сотни атакующих ракет.

Сегодня на повестке НАТО стоит разработка и принятие на вооружение новых типов радаров и космических датчиков, способных обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые ракеты.

В Турции

Турция разместила в Кюреджике радиолокационную станцию дальнего обнаружения X-диапазона AN/TPY-2 производства компании Raytheon, которая включена в систему предупреждения о ракетном нападении НАТО. Турецкие военные лишь охраняют периметр военной базы, обслуживанием радара занимается только американский персонал.

Эта РЛС считается краеугольным камнем архитектуры европейской ПРО, поскольку она выполняет задачу по территориальному охвату НАТО с юга и ориентирована на отслеживание иранских ракет, направляющихся в Европу. Без этого радара способность наземных Aegis Ashore защищать Европу существенно ухудшится.

В общей сложности США планируют разместить по миру 18 радаров AN/TPY-2. К настоящему времени они развернуты в Турции, Израиле и Японии, а также являются компонентами системы ПРО THAAD в Fort Bliss (Техас), на острове Гуам, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и в Южной Корее.

Также Турция приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400. Вашингтон предложил в качестве альтернативы поставить Анкаре комплексы Patriot. Однако президент Эрдоган заявил, что готов обсуждать приобретение американских систем ПРО лишь в дополнение к российской С-400. «Проблема С-400» обострила отношения Турции с союзниками по НАТО, однако о прекращении союзнических обязательств речь не идет.

В Румынии

В 2016 году на авиабазе Девеселу в Румынии был построен наземный объект Aegis Ashore, оснащенный одним радаром Aegis SPY-1 и 24 ракетами SM-3. Радары станций Aegis Ashore идентичны тем, что используются на кораблях Aegis ВМС США, и предназначены для обнаружения, отслеживания, поражения и уничтожения баллистических ракет. В августе 2019 года объект прошел модернизацию, как и весь парк систем ПРО Aegis.

В сентябре 2020 года Румыния получила из США первую батарею ЗРК Patriot. До конца 2022 года в Румынию будет поставлено семь батарей Patriot, в том числе 56 ракет-перехватчиков PAC-2 GEM-T и 168 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE в рамках соглашения стоимостью примерно в 4 млрд долл.

В Польше

На военной базе Редзиково в Польше строится наземный Aegis Ashore. Здесь будут размещены четыре радиолокационные решетки радара SPY-1D(V) и одна станция подсветки целей системы управления огнем. Радар Aegis Ashore Poland SPY-1D(V) имеет 360-градусный обзор и способен нести круглосуточную службу 365 дней в году. Как и объект в Румынии, Aegis Ashore Poland будет оснащен 24 ракетами-перехватчиками SM-3.

Строительство базы ПРО в Польше было начато в 2016 году. Планировалось, что она заработает к 2018 году, но сроки были сдвинуты на 2020-й, а затем на 2022 год. Ввод объекта в эксплуатацию ознаменует завершение последней – третьей фазы Европейского поэтапного адаптивного подхода США (EPAA).

Польша уже приобрела две батареи ЗРК Patriot. Польские военные планируют получить две батареи Patriot конфигурации 3+ в 2022 году. До 2026 года в Польшу должно быть поставлено шесть батарей Patriot. Причем корпорация Lockheed Martin подписала с польским заводом Wojskowe Zakłady Lotnicze контракт на строительство на территории восточной Польши завода по производству ракет Patriot PAC-3 MSE, которые будут использоваться в польских ЗРК Patriot. Всего Польша заказала 208 таких ракет.

В Германии

Командный центр европейского сегмента американской системы ПРО размещен на авиабазе Рамштайн в Германии. Он интегрирует американские и европейские системы противоракетной обороны: с 2012 года – американские корабельные системы Aegis, а с 2016 года – и румынскую Aegis Ashore.

Защиту базы обеспечивают батареи противоракетной обороны Patriot (Германия располагает тремя батальонами Patriot/PAC-3). Министерство обороны США и германские военные в 2018 году обсуждали возможность размещения в ФРГ комплексов системы противоракетной обороны THAAD, но окончательное решение пока не принято.

В июне 2015 года федеральное Министерство обороны Германии выбрало Medium Extended Air Defense System (MEADS) в качестве основы для национальной сетевой тактической системы противовоздушной и противоракетной обороны следующего поколения (Taktisches Luftverteidigungssystem), которая должна заменить устаревающую американскую систему Patriot.

MEADS – совместный проект американской корпорации Lockheed Martin с участием MBDA Italia и MBDA Deutschland GmbH. Система обеспечивает обзор на 360 градусов и предусматривает использование ракеты PAC-3MSE. Одна батарея MEADS способна защитить площадь, в восемь раз превышающую площадь под защитой батареи Patriot. Хотя разработка проекта завершена, Германия откладывает покупку по финансовым соображениям.

В рамках программы Hughes Air Defence Radar Nachfolgesystem (HADR NF) немецкое агентство оборонных закупок BAAINBw заказало оборонному концерну Hensoldt четыре новых наземных радара ПРО. Hensoldt выполняет этот заказ в сотрудничестве с израильской компанией ELTA Systems Ltd. Система HADR NF заменит существующие радары, которые используются с 1980-х годов.

Также концерн Hensoldt и компания ELTA Systems Ltd получили контракт на поставку четырех радаров дальнего действия для фрегатов ПВО F124 ВМС Германии, что расширит их противоракетные возможности. Новое оборудование будет установлено на трех фрегатах ПВО класса Sachsen в период с 2024 по 2028 год. Четвертая система будет развернута на суше для обучения моряков.

22 октября 2020 года министры обороны стран НАТО решили создать космический центр на авиабазе Рамштайн в Германии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, объявляя о создании центра, сказал: «Некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают системы, которые могут ослепить, вывести из строя или сбить спутники, что имело серьезные последствия как для военной, так и гражданской деятельности на Земле». Он назвал три задачи нового космического центра: координация деятельности государств – членов НАТО в космосе, поддержка из космоса наземных миссий и операций альянса, а также защита космических систем государств НАТО. Эту задачу центр будет решать путем обмена информацией о потенциальных угрозах.

В Испании

Испания располагает пятью фрегатами, оснащенными системой Aegis с ракетами SM-2. В 2018 году Госдепартамент США одобрил продажу Испании еще пяти комплексов ПРО Aegis, которые будут также размещены на борту новых испанских фрегатов.

Кроме того, на испанской военно-морской базе в Роте размещены четыре эсминца ВМС США – Carney, Donald Cook, Porter и Ross с системой Aegis и ракетами SM-2 и SM-3 на борту. Эти корабли патрулируют Средиземное море и в прошлом неоднократно заходили в акваторию Черного моря.

Испания имеет шесть батарей Patriot, одна из которых размещена на авиабазе Инджирлик в Турции. Батареи вооружены ракетами PAC-2.

В Великобритании

В 2003 году Великобритания создала собственное Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency).

В Файлингдейлсе располагается модернизированный радар СПРН, который принадлежит британским ВВС, но обслуживается совместно британскими и американскими военными. Помимо противоракетной обороны радар используется для наблюдения за космическим пространством. Этот радар является одной из трех РЛС в сети СПРН Соединенных Штатов. Два других радара расположены на авиабазе Туле в Гренландии и на базе ВВС США на Аляске.

Лондон финансирует разработку еще одного радара СПРН, который в середине 2020-х может быть размещен на территории Великобритании либо на Кипре.

С 2007 года для передачи данных в систему ПРО США американские военные пользуются спутниковой связью британской станции RAF Menwith Hill, откуда данные поступают в американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки на базе ВВС Петерсон в Колорадо-Спрингс.

Великобритания обладает шестью эсминцами типа 45 с системой противоракетной обороны Sea Viper на борту, интегрированной с ПРО США.

В 2016 году Великобритания и Франция договорились о расширении сотрудничества в области ПРО путем создания новых центров ведущего европейского производителя ракетных систем – компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) – в Стивенедже и в Болтоне.

Лондон активно участвует в научных исследованиях по совместимости средств ПРО различных производителей, а также в программе Left-of-Launch и в разработке «средств космического базирования».

Вадим Козюлин

Вадим Борисович Козюлин – кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ.