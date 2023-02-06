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ВМС США начнут испытания гиперзвуковых ракет с эсминца Zumwalt в 2025 году

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы (ВМС) США планируют начать испытательные пуски гиперзвуковых ракет со стелс-эсминца Zumwalt (DDG-1000) одноименного типа в декабре 2025 года. Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института США (USNI).

Капитан ВМС Тайсон Янг, который является одним из руководителей программы по интегрированной боевой системе эсминцев Zumwalt, отметил, что в настоящее время ведутся работы по внесению изменений в конструкцию корабля. Это позволит разместить на эсминце гиперзвуковое оружие. Каждый Zumwalt может получить 12 ракет.

По его словам, разработка интегрированной боевой системы для запуска гиперзвуковых ракет с эсминца поспособствует техническим решениям по планируемой интеграции гиперзвукового оружия с системами атомных подводных лодок класса Virginia.

В ноябре издание Breaking Defense писало, что ВМС США рассматривают программу модернизации ZEUS (Zumwalt Enterprise Upgrade Solution), в рамках которой эсминцы типа Zumwalt унифицируют с другими кораблями флота.

В том же месяце директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф сообщил, что эсминцы Zumwalt планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами в 2025 году. ВМС могут завершить разработку гиперзвуковых ракет в 2023 году.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Проекты
Virginia АПЛ
ГЗЛА
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