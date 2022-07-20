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США провели третье подряд успешное испытание гиперзвукового оружия

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Визуализация гиперзвуковой ракеты HAWC.
Визуализация гиперзвуковой ракеты HAWC.
Источник изображения: darpa.mil/Raytheon Missiles & Defense

Пентагон провел третье подряд успешное испытание гиперзвукового оружия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов.

Испытанное изделие представляет собой ракету с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon. Во время летных тестов она после отделения от самолета разогналась до гиперзвуковой скорости.

«Развитие гиперзвуковых возможностей нашей страны является важнейшим национальным императивом, и это был важный шаг вперед. Последовательные успешные летные испытания дают нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)», — сказал руководитель ракетного подразделения Raytheon Уэс Кремер.

В июле на полигоне армии США Уайт-Сэндс в Нью-Мексико состоялись первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Operational Fires (OpFires).

Издание The Drive отмечает, что сообщение об испытании OpFires было опубликовано сразу после того, как Военно-воздушные силы (ВВС) США рассказали об успешных летных тестах прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW).

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Страны
Мексика
США
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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