США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от компании Lockheed Martin, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Военно-воздушных силах (ВВС) страны.

Как уточнили в Пентагоне, тренировочный полет ракеты прошел неподалеку от побережья Южной Калифорнии. В военном ведомстве добавили, что испытания стали 12-м летным тестом в рамках разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A и третьим испытанием с фактическим запуском.

«Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости», — добавили источники. По их данным, «реализованы первичная и вторичная задачи».

Военные пообещали перейти к комплексным испытаниям до конца 2022 года.

В мае сообщалось, что ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).