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США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

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AGM-183A
Военные охраняют авиационную гиперзвуковую крылатую ракету быстрого реагирования AGM-183A.
Источник изображения: U.S. Air Force/Reuters

США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от компании Lockheed Martin, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Военно-воздушных силах (ВВС) страны.

Как уточнили в Пентагоне, тренировочный полет ракеты прошел неподалеку от побережья Южной Калифорнии. В военном ведомстве добавили, что испытания стали 12-м летным тестом в рамках разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A и третьим испытанием с фактическим запуском.

«Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости», — добавили источники. По их данным, «реализованы первичная и вторичная задачи».

Военные пообещали перейти к комплексным испытаниям до конца 2022 года.

В мае сообщалось, что ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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